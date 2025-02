Un furgone parcheggiato si sposta improvvisamente: Alessandro rimane schiacciato e muore

Alessandro Guerra, 41 anni, muore tragicamente schiacciato da un furgone in movimento. Indagini in corso per chiarire le cause del drammatico incidente.





Un incidente tragico e assurdo ha scosso la comunità di Montalto Uffugo, nel Cosentino, dove un uomo di 41 anni, Alessandro Guerra, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un furgone che si è mosso improvvisamente mentre era parcheggiato. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, sabato 15 febbraio, in una zona periferica della frazione di Settimo, precisamente in via Malagodi.

Una dinamica drammatica e ancora da chiarire

Secondo le prime ricostruzioni, Alessandro Guerra era impegnato in alcune attività di trasloco in una zona di campagna quando il furgone, inizialmente fermo a poca distanza, si è mosso improvvisamente all’indietro. Il mezzo, trovandosi in una zona in discesa, ha acquistato velocità travolgendo l’uomo in pieno e lasciandogli nessuna possibilità di scampo.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono un possibile malfunzionamento del freno a mano o un errore umano, come il mancato azionamento del freno durante la sosta.

Inutili i soccorsi, Alessandro è morto sul posto

Il tutto si è svolto in pochi attimi, sotto gli occhi attoniti dei presenti che hanno cercato disperatamente di soccorrere Alessandro. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra per salvargli la vita. Vista la gravità della situazione, era stato allertato anche l’elisoccorso, ma per il 41enne non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi e Alessandro è stato dichiarato morto sul posto.

Dopo aver travolto la vittima, il furgone si è fermato solo quando è rimasto incastrato tra gli alberi. È stato necessario l’intervento dei pompieri per liberare il mezzo, che ora sarà sottoposto a tutti i controlli necessari per verificare eventuali guasti tecnici.

Indagini in corso per chiarire le responsabilità

Sul luogo del dramma sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Montalto Uffugo, che hanno avviato un’indagine per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente. Tra le priorità degli inquirenti c’è il controllo del veicolo, che sarà esaminato nei prossimi giorni per capire se il movimento improvviso sia stato causato da un guasto meccanico o da un errore umano.

La notizia della morte di Alessandro Guerra ha lasciato un’intera comunità sotto shock. L’uomo, descritto come una persona solare e generosa, era molto conosciuto nella zona e la sua scomparsa ha gettato nello sconforto amici e familiari.