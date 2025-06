Un giovane di 19 anni, Thomas Castellucci, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Cisterna di Latina. Lunedì i funerali

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di Thomas Castellucci, un ragazzo di soli 19 anni. La tragedia si è verificata nella mattinata di sabato 28 giugno alla periferia di Cisterna di Latina, lungo via Nettuno, nella zona di Olmobello. Thomas, alla guida della sua Citroën C3, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. L’auto è uscita di strada, sfondando il guardrail e terminando la sua corsa contro un albero e poi contro il muro perimetrale di un’abitazione.





L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al giovane conducente. I soccorritori, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le immagini del veicolo distrutto testimoniano la violenza dello schianto. Secondo le prime ricostruzioni, non sembrano essere coinvolti altri veicoli nel sinistro.

La notizia della morte di Thomas Castellucci ha sconvolto l’intera comunità di Cisterna di Latina, lasciando amici, compagni di scuola e familiari in un profondo dolore. La famiglia del giovane è molto conosciuta in città e nelle ultime ore molte persone si sono strette attorno ai suoi cari per offrire conforto in questo momento così difficile.

I funerali del ragazzo si terranno lunedì 30 giugno alle ore 16.00 presso la chiesa di San Francesco D’Assisi, lo stesso luogo dove il padre di Thomas ricopre il ruolo di diacono. Sarà un momento di grande commozione per tutta la comunità, che si riunirà per dare l’ultimo saluto al giovane.

La tragedia di Cisterna di Latina si inserisce in un fine settimana segnato da gravi incidenti stradali anche nella vicina Roma. Nelle ultime 24 ore, infatti, due motociclisti hanno perso la vita in circostanze simili. Il primo episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato su via Trionfale, dove un uomo di 50 anni ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Il secondo incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di sabato su via Salaria, nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita in seguito a una dinamica analoga.

Questi episodi evidenziano ancora una volta la pericolosità delle strade e l’importanza di mantenere alta l’attenzione alla guida. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente che ha coinvolto Thomas Castellucci e per comprendere se vi siano stati fattori esterni o condizioni particolari che possano aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

La morte prematura di Thomas lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella comunità locale. La speranza è che tragedie come questa possano sensibilizzare maggiormente sull’importanza della sicurezza stradale, affinché simili eventi possano essere evitati in futuro.