Un giovane di 21 anni, originario del Salento, ha perso la vita in un tragico incidente nei pressi di Francoforte, travolto da un’auto mentre era sceso dalla sua vettura

Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Daniel Sabetta, un ragazzo di soli 21 anni originario di Leverano, in provincia di Lecce. Il giovane, che si era trasferito in Germania dopo il diploma, è morto la sera del 3 luglio nei pressi dell’aeroporto di Francoforte, travolto da un’auto in corsa mentre si trovava sulla carreggiata a seguito di un incidente.





Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla guida della sua vettura quando è rimasto coinvolto in un incidente sull’autostrada. Nonostante fosse uscito dall’abitacolo praticamente illeso, la situazione è degenerata pochi istanti dopo. Mentre probabilmente cercava di verificare i danni o chiedere aiuto, un altro veicolo lo ha investito violentemente, sbalzandolo per decine di metri. L’impatto è stato fatale e per Daniel non c’è stato nulla da fare. Le autorità locali stanno ancora indagando per determinare con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il giovane viveva a Francoforte insieme alla madre e alla sorella, con le quali aveva avviato un’attività imprenditoriale: una vineria dove venivano serviti anche piatti tipici del Salento. Dopo essersi diplomato, aveva deciso di lasciare l’Italia per cercare opportunità migliori all’estero e realizzare i suoi sogni. Chi lo conosceva lo descrive come una persona riservata ma determinata, che si era impegnata con dedizione nel progetto familiare, mantenendo un forte legame con la sua terra d’origine.

La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità di Leverano, dove il giovane era cresciuto e dove ancora risiede il padre, che si è immediatamente recato in Germania dopo aver appreso dell’incidente. La famiglia, già provata dalla perdita, attende ora gli sviluppi delle indagini condotte dalla procura di Francoforte, che ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.

L’episodio mette in evidenza i rischi legati agli incidenti stradali e alla gestione delle situazioni di emergenza in autostrada. Gli esperti raccomandano sempre di prestare attenzione alla sicurezza personale e di seguire le procedure previste per segnalare eventuali ostacoli o pericoli sulla carreggiata.

La comunità salentina si stringe intorno alla famiglia di Daniel Sabetta, ricordando il giovane come un simbolo di speranza e coraggio per tutti coloro che decidono di affrontare sacrifici per costruire un futuro migliore.