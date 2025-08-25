Un giovane di 27 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Roseto degli Abruzzi. Indossava una maschera antigas collegata a una bomboletta di gas refrigerante





Un drammatico episodio si è verificato nella serata di ieri a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, dove un ragazzo di 27 anni è stato trovato privo di vita dai genitori all’interno della sua abitazione. Il giovane, secondo quanto riportato, era seduto davanti al computer e indossava una maschera antigas collegata a una bomboletta di gas refrigerante, comunemente reperibile in commercio. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, ma gli investigatori stanno cercando di chiarire le circostanze del decesso.





I genitori, dopo aver fatto la tragica scoperta, hanno immediatamente contattato il 118. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori non è stato possibile fare altro che constatare la morte del ragazzo. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Teramo, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo fonti investigative citate da Fanpage.it, la maschera antigas ritrovata sul volto del giovane era del tipo utilizzato anche in edilizia e risultava collegata a una bomboletta di gas refrigerante. Al momento, gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi che si sia trattato di un gesto volontario. Tra le piste considerate c’è quella che collega la tragedia a una delle tante sfide online che circolano sui social network e sulle piattaforme di streaming. Per fare maggiore chiarezza sulla dinamica dei fatti, la Procura di Teramo ha disposto ulteriori indagini affidate ai carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale.

Gli investigatori hanno sequestrato diversi oggetti e dispositivi presenti nell’abitazione del ragazzo, tra cui la maschera antigas, il computer e i telefoni cellulari. L’analisi dei dispositivi informatici potrebbe fornire informazioni utili per comprendere meglio le circostanze che hanno portato al decesso. Non si esclude che il giovane possa aver cercato informazioni online o interagito con contenuti relativi a pratiche pericolose.

La decisione di procedere con un esame autoptico sarà presa dall’autorità giudiziaria nei prossimi giorni. L’autopsia potrebbe rivelarsi fondamentale per determinare la causa precisa della morte e confermare o escludere eventuali ipotesi avanzate dagli investigatori.

L’episodio ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale di Roseto degli Abruzzi, dove il giovane era conosciuto e apprezzato. La notizia ha generato anche un dibattito più ampio sui rischi legati alle sfide virali che circolano su internet e sui social media, alcune delle quali possono risultare estremamente pericolose.

Le indagini proseguono con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e comprendere se il ragazzo abbia agito da solo o se ci siano stati fattori esterni che possano aver contribuito alla tragedia. Nel frattempo, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’identità del giovane e sui dettagli dell’inchiesta.

Il caso rappresenta un ulteriore monito sui pericoli legati all’uso improprio delle tecnologie e alla diffusione di contenuti non regolamentati sui social media. La vicenda solleva interrogativi sull’importanza di sensibilizzare i giovani riguardo ai rischi connessi a comportamenti estremi o imitativi e sull’urgenza di monitorare più attentamente le piattaforme online.



