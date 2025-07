Un grave incidente stradale a Ponderano, alle porte di Biella, ha causato la morte di Francesco Montoro, noto imprenditore e figura di spicco nel basket locale

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi di Biella, lungo la strada provinciale 400 del Maghettone, nel comune di Ponderano. A perdere la vita è stato Francesco Montoro, 69 anni, imprenditore di rilievo nel settore delle cooperative sociali e presidente della nota realtà locale Eurotrend. Stando alle prime informazioni, l’uomo era alla guida della sua Volkswagen Maggiolone quando, intorno alle 8:30, si è scontrato frontalmente con un camion che sopraggiungeva dalla direzione opposta.





L’impatto è stato devastante. Montoro è rimasto intrappolato nell’abitacolo della sua auto e, nonostante il rapido intervento dei soccorsi, è deceduto sul colpo. L’autista del camion, invece, è uscito illeso dall’incidente, riportando solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La scomparsa di Francesco Montoro rappresenta una grave perdita per il territorio biellese. Figura carismatica e spesso al centro dell’attenzione pubblica, Montoro era conosciuto non solo per il suo ruolo di leader in Eurotrend, una delle cooperative sociali più importanti della zona, ma anche per il suo contributo al mondo dello sport. Nei primi anni 2000, infatti, aveva ricoperto incarichi dirigenziali nella Pallacanestro Biella, guidando la squadra in alcune delle sue stagioni più memorabili, tra cui quelle disputate in Serie A. Sotto la sua guida e grazie al suo sostegno come sponsor, il club aveva raggiunto traguardi significativi, compresa la partecipazione a una competizione europea.

La comunità locale ricorda Montoro non solo come un imprenditore di successo, ma anche come una personalità vivace e talvolta controversa. Il suo temperamento deciso e le frequenti critiche rivolte alle istituzioni e agli amministratori locali lo avevano reso una figura discussa ma indubbiamente centrale nella vita economica e sociale del Biellese. “Era un uomo che non aveva paura di esprimere le sue opinioni”, ha commentato un conoscente.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la città di Biella e le comunità circostanti. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati condivisi sui social network da amici, colleghi e semplici cittadini che lo ricordano con affetto e stima. “Con lui se ne va un pezzo importante della nostra storia”, ha dichiarato un ex collaboratore.

Le autorità locali stanno ora cercando di chiarire le cause che hanno portato al tragico incidente. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni ufficiali sulla dinamica dello scontro. Tuttavia, la strada provinciale 400 del Maghettone è nota per essere trafficata nelle ore di punta e potrebbe aver giocato un ruolo nella collisione.

La perdita di Francesco Montoro lascia un vuoto significativo in una comunità che lo ha visto protagonista per decenni. La sua dedizione al lavoro, il suo impegno nel sociale e il suo amore per lo sport rimarranno impressi nella memoria collettiva del territorio biellese.