Un incidente stradale a Mazara del Vallo provoca la morte di una ragazza di 16 anni e il ferimento del suo amico, anch’egli minorenne

Nella notte tra il 10 e l’11 maggio 2025, un tragico incidente stradale ha avuto luogo in via Santa Gemma, a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una giovane di soli 16 anni ha perso la vita in uno scontro che ha coinvolto lo scooter sul quale viaggiava, guidato da un amico minorenne. L’impatto è avvenuto con un’automobile, una Ford Fiesta, causando conseguenze devastanti per la ragazza.





Immediatamente dopo l’incidente, sono giunte sul posto due ambulanze del 118 per soccorrere i giovani coinvolti. Purtroppo, per la ragazza non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi e ha perso la vita sul colpo. L’amico, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Abele Ajello di Mazara, dove ha ricevuto le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, il ragazzo ha riportato alcuni traumi e fratture, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Le autorità competenti, in particolare i Carabinieri, sono attualmente impegnate a ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire le cause esatte dello scontro e le eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti. Questo tipo di incidenti stradali, che colpiscono in modo così drammatico la vita di giovani vite, solleva interrogativi sulla sicurezza delle strade e sull’importanza di una maggiore vigilanza da parte degli automobilisti.

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha espresso il suo cordoglio per la tragica scomparsa della giovane. In un messaggio ufficiale, ha dichiarato: “Una tragedia immane ha colpito la nostra città. La scomparsa di una giovane vita, così fragile e piena di futuro, ci lascia attoniti e profondamente addolorati.” Ha inoltre aggiunto: “Ai familiari esprimo la mia più sincera e sentita vicinanza, a nome mio personale e di tutta la città di Mazara del Vallo.”

Il primo cittadino ha voluto anche rivolgere un pensiero al ragazzo rimasto ferito, augurandogli una pronta e completa guarigione. “Siamo tutti al fianco di chi oggi soffre, in questo giorno di lutto che segna il cuore di tutti noi,” ha sottolineato Quinci. Ha concluso il suo messaggio esprimendo fiducia nel lavoro degli inquirenti, ringraziandoli per l’impegno nelle indagini e sperando che venga fatta piena luce sull’accaduto.

Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni relative alla sicurezza stradale, in particolare per i giovani. La comunità di Mazara del Vallo è scossa dall’accaduto e si unisce nel dolore per la perdita della ragazza, mentre si attende che le indagini possano chiarire le circostanze di questo tragico evento.

La morte di una giovane in un incidente stradale rappresenta una perdita incommensurabile per la famiglia e per gli amici, e sottolinea l’importanza di una maggiore responsabilità alla guida. Gli incidenti stradali, specialmente quelli che coinvolgono conducenti giovani e inesperti, richiedono un’attenzione particolare da parte delle autorità e della società nel suo complesso.