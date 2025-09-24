Un mistero inquietante: il libro sulla morte di Charlie Kirk spunta su Amazon il giorno prima dell’assassinio!





Il 9 settembre, su Amazon, è stato pubblicato un libro dal titolo inquietante: “The Shooting of Charlie Kirk”. Questo testo descrive un attentato, le sue conseguenze e la reazione dell’America. Tuttavia, c’è un elemento che ha suscitato preoccupazione: Charlie Kirk è stato assassinato il giorno successivo. La coincidenza ha alimentato teorie del complotto che sostengono che “qualcuno sapeva già” e che “era tutto organizzato”, come si legge nei forum online. La realtà, sebbene meno drammatica, è altrettanto allarmante. Non esiste un piano segreto, ma piuttosto un errore tecnico e un’intelligenza artificiale in grado di generare libri a comando, ospitati da un colosso come Amazon.





Amazon ha spiegato che la data di pubblicazione è stata influenzata da un problema tecnico. Il libro, infatti, sarebbe dovuto apparire il 10 settembre, giorno dell’assassinio. Anche i tempi rapidi di pubblicazione possono essere spiegati dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la scrittura del saggio. Non si tratta di un caso isolato, poiché titoli come “La morte di Charlie Kirk”, “Hanno sparato a Kirk” e “Vita, morte e pensiero politico di Charlie Kirk” sono comparsi su Amazon poche ore dopo l’omicidio dell’attivista. Negli ultimi mesi, diverse piattaforme hanno visto l’emergere di guide, romanzi e saggi scritti con l’IA, sfruttando il clamore per ingannare gli utenti. Questi libri, spesso di scarsa qualità e con errori grammaticali, presentano titoli accattivanti, e il caso di Kirk non fa eccezione.

Tra i titoli disponibili, sia in versione cartacea che in formato audio, si trovano opere come “The Charlie Kirk Shooting: A Nation on Edge” e “THE LEGACY OF CHARLIE KIRK: A Biography of His Rise, His Movement, and His Tragic Death”. Un altro libro, venduto a 7,99 dollari, intitolato “La storia completa di Charlie Kirk”, prometteva di rispondere a tutte le domande relative all’attentato, affermando: “Se vi siete chiesti se Charlie Kirk è stato colpito, se è morto o avete seguito ogni aggiornamento su Fox News, CNN e social media, questo libro fa per voi. Offre risposte chiare, riflessioni approfondite e un appello alla sicurezza e al rispetto nello spazio pubblico”.

Un altro titolo in vendita prometteva “uno sguardo intimo sull’uomo, sul movimento e sul momento storico che ha definito la sua vita e la sua morte”. Tuttavia, molti di questi libri hanno ricevuto recensioni negative, con valutazioni basse. Diversi utenti hanno avvertito: “Non comprate. Clickbait! Pubblicato lo stesso giorno? Probabilmente scritto dall’IA”.

Il libro “The Shooting of Charlie Kirk” ha attirato particolare attenzione a causa della sua data di pubblicazione. Charlie Kirk è stato ucciso il 10 settembre, mentre il libro risulta pubblicato il giorno precedente, alimentando le speculazioni di un complotto orchestrato “dai poteri forti”. Tuttavia, Amazon ha chiarito che un errore tecnico ha erroneamente mostrato la data di pubblicazione come 9 settembre, mentre il titolo era stato effettivamente pubblicato nel pomeriggio del 10 settembre. Inoltre, un’analisi ha rivelato che la probabilità che il libro fosse stato scritto da un’intelligenza artificiale era del 92,8%.

Un portavoce di Amazon ha dichiarato che l’azienda sta investendo “tempo e risorse significative” per garantire il rispetto delle linee guida sull’IA, in risposta a precedenti indagini sui libri generati automaticamente. “Miriamo a offrire la migliore esperienza di acquisto, lettura e pubblicazione possibile, e continuiamo a rafforzare le protezioni contro contenuti non conformi. I nostri processi e linee guida evolveranno con l’evoluzione degli strumenti di generative AI”, ha aggiunto.

Jon Gillham, CEO di Originality.ai, un’azienda canadese specializzata nel rilevamento dell’intelligenza artificiale, ha sottolineato che la presenza di questi libri generati dall’IA su una piattaforma così importante come Amazon rappresenta una sfida sociale molto più profonda. “I contenuti generati dall’intelligenza artificiale possono proliferare a ritmi estremi, sopraffacendo completamente qualsiasi meccanismo attualmente disponibile per il controllo e la verifica della qualità”, ha spiegato a AFP. “Questo è solo l’inizio di un problema molto più grande”.



