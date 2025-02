Un mistero nel mio seminterrato: la curiosità di una vicina e una scoperta inaspettata

Mi sono trasferita nella mia nuova casa con molta speranza e l’idea che sarebbe stato un inizio positivo. Tuttavia, un incontro con la mia nuova vicina, Maria, ha preso una piega inaspettata, lasciandomi con più domande che risposte. Quando ci siamo incontrate, mi è sembrata una persona simpatica e accogliente. Ma poi, una sua insistenza mi ha subito colpito: Maria sembrava ossessionata dal mio seminterrato. Continuava a farmi domande su cosa ci fosse dentro, sul suo stato e persino su come fosse sistemato.





Questa curiosità mi ha lasciato un po’ perplessa, ma pensavo fosse solo un modo per fare conversazione. Tuttavia, con il passare delle settimane, le domande di Maria sul seminterrato si sono fatte sempre più insistenti.

Una sera, mentre ero in casa da sola, Maria è arrivata come al solito e dopo una breve chiacchierata, sono andata in bagno. Quando sono tornata, Maria era sparita. Ho iniziato a cercarla per la casa, ma non l’ho trovata. Poi, un rumore proveniva dal seminterrato. Con il cuore che mi batteva forte, sono scesa. Lì, in un angolo, ho trovato Maria che stava rovistando tra i cassetti, come se stesse cercando qualcosa di specifico.

Non riuscivo a credere ai miei occhi. Ho chiesto con fermezza cosa stesse facendo, ma la sua risposta è stata evasiva. Mi ha detto solo di essersi “sentita curiosa”. Nonostante le sue scuse, l’incidente ha scatenato in me una sensazione di tradimento e paura. Ho deciso di indagare più a fondo.

Tornando nel seminterrato, ho trovato una piccola scatola nascosta dietro una parete che sembrava diversa. Con le mani che tremavano, ho aperto la scatola e ho trovato delle foto sbiadite di un uomo che avevo visto una volta in una foto della casa, il precedente proprietario. Ma ciò che mi ha scioccato di più è stato vedere Maria in quelle foto, con lui.

Il puzzle si stava lentamente componendo. Maria e l’ex proprietario avevano avuto una relazione segreta, qualcosa che lui aveva cercato di tenere nascosto alla moglie. Maria, apparentemente, stava cercando di recuperare qualcosa di prezioso che era stato nascosto.

Ho deciso di confrontarla. Mi ha raccontato che avevano avuto una lunga storia d’amore, ma che non avevano mai potuto stare insieme apertamente a causa delle loro rispettive famiglie. Quando lui morì, Maria si ritrovò senza nulla di tangibile da conservare di lui, se non quelle fotografie nascoste.

Quello che mi ha colpito è stato come la sua ricerca non fosse solo una questione di ricordi, ma di un amore non corrisposto che l’aveva spinta a fare cose fuori da ogni logica. Mi ha chiesto di non parlarne mai più e, dopo quell’incontro, non l’ho più vista. Mai più una visita, mai più una parola.

Questa esperienza mi ha fatto riflettere su quanto l’amore possa diventare distruttivo. A volte, le emozioni forti portano a compiere atti che, nel loro profondo, danneggiano la nostra vita. Cosa ne pensate? L’amore è sempre giusto, o ci sono limiti che non dovremmo mai superare?