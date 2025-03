“Un momento che vi lascerà a bocca aperta”: il Grande Fratello esulta per Helena, mentre Shaila viene pizzicata in un’azione inattesa!

La semifinale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 marzo, ha portato a una serie di eliminazioni significative, mentre il pubblico si prepara per la finale prevista per il 31 marzo. La serata ha avuto inizio con un ampio focus sul controverso ‘Lavandino-gate’, che ha coinvolto Zeudi Di Palma e Helena Prestes, con Chiara Cainelli che ha fatto battute sulla modella brasiliana. Questo episodio ha creato un clima di tensione già palpabile.





Successivamente, il confronto tra Shaila e Zeudi ha acceso ulteriormente gli animi, con Shaila che ha accusato Zeudi di “sfruttare situazioni per arrivare ai tuoi obiettivi”. Durante la puntata, ci sono stati anche scontri tra Giglio e Helena, che ha avuto un confronto diretto con Javier Martinez. Un altro momento significativo è stato il riavvicinamento tra Lorenzo e Shaila, che, dopo aver usato parole dure nei suoi confronti, ha deciso di tornare sui suoi passi. Lorenzo, nel frattempo, non ha risparmiato critiche a Zeudi, definendo la sua attitudine come quella di “allisciarsi tutta la casa”.

Alla fine della semifinale, gli eliminati sono stati Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta. Helena Prestes ha conquistato l’accesso alla finale come quarta concorrente. Dopo il verdetto, ha dichiarato: “Sono felice, sono a testa alta, manca una settimana, non li sopportavo più”, esprimendo così il suo sollievo e la sua soddisfazione.

Helena ha poi aggiunto: “L’importante è quello che accadrà dopo, non è il gioco quello che conta. Mi sarebbe piaciuto sicuramente rimanere per l’ultima settimana però, dopo 6 mesi e mezzo, sono libera. Vado dalla mia mamma e dalla mia famiglia, tifo per Lollo”. Durante il televoto che ha coinvolto Shaila, Helena e Chiara, il pubblico ha reagito con cori e applausi per la modella brasiliana, suscitando sorpresa tra le altre due concorrenti.

Chiara è riuscita a passare il turno grazie al supporto delle Zelena, mentre Shaila si aspettava di arrivare in finale insieme a Lorenzo, ma le sue aspettative sono state deluse. Un video pubblicato su X ha mostrato come le due concorrenti abbiano reagito non proprio bene agli applausi per Helena.

Il filmato ha riportato commenti come “I FO*** CORI DA STADIO, TUTTO LO STUDIO LETTERALMENTE IMPAZZITO PER HELENA”, evidenziando la reazione di Shaila, che ha preso male i cori di sostegno per Helena. Altri commenti sottolineavano la sorpresa e l’impatto emotivo della situazione: “Le stava prendendo un infarto”, “Giusto un piccolo assaggio di ciò che vedranno una volta fuori (mi rivolgo a Shaila & Co.)”, e “I bot non applaudono???”.

La semifinale ha dunque messo in luce le dinamiche interne tra i concorrenti, evidenziando tensioni e rivalità. La reazione del pubblico per Helena ha rappresentato un momento culminante della serata, mentre le altre concorrenti hanno dovuto affrontare il peso della competizione e le proprie delusioni.