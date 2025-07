Un passeggero su un volo Delta Connection tenta di aprire il portellone durante il volo, costringendo l’aereo a un atterraggio d’emergenza a Cedar Rapids. L’uomo è stato arrestato

Momenti di tensione si sono verificati a bordo di un volo Delta Connection operato da SkyWest Airlines, quando un passeggero ha cercato di aprire un’uscita di emergenza mentre l’aereo era in volo. L’incidente, avvenuto nella serata di ieri, ha obbligato i piloti a effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Eastern Iowa di Cedar Rapids, negli Stati Uniti. L’uomo responsabile dell’episodio è stato fermato dalle autorità locali.





Il volo 3612, partito da Omaha e diretto a Detroit, stava procedendo regolarmente fino a quando, intorno alle 19:00 ora locale, uno dei passeggeri ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo. Secondo quanto riportato dalla Federal Aviation Administration (FAA), il passeggero avrebbe tentato di aprire un’uscita di emergenza e avrebbe aggredito fisicamente un assistente di volo. La situazione è stata comunicata immediatamente alla torre di controllo dal pilota attraverso una trasmissione radio: “Un passeggero è attualmente in colluttazione con il nostro assistente di volo, sta cercando di aprire l’uscita di emergenza”.

Fortunatamente, il tentativo del passeggero non è andato a buon fine grazie all’intervento tempestivo dell’equipaggio e di altri passeggeri. L’aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza a Cedar Rapids senza ulteriori complicazioni. Dopo l’arrivo al gate, l’uomo è stato arrestato dalla polizia locale. Un video, pubblicato sui social media da un altro passeggero presente a bordo, mostra il momento in cui l’individuo viene scortato fuori dall’aereo con le mani legate dietro la schiena.

In una nota ufficiale, SkyWest Airlines ha espresso la propria posizione sull’accaduto, sottolineando l’importanza della sicurezza a bordo: “SkyWest ha tolleranza zero per i comportamenti turbolenti, poiché la sicurezza dei nostri clienti e del nostro equipaggio è la nostra massima priorità”.

Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di comportamenti problematici da parte di passeggeri negli Stati Uniti. Secondo i dati aggiornati della FAA, nel corso del 2023 sono stati registrati oltre 870 casi di condotta indisciplinata sui voli commerciali. Le conseguenze per chi si rende responsabile di tali azioni possono essere gravi, includendo multe elevate, restrizioni nei viaggi futuri e persino pene detentive.

La gestione dell’incidente da parte dell’equipaggio del volo 3612 è stata elogiata per la prontezza e la professionalità dimostrate in una situazione potenzialmente pericolosa. Nonostante il panico iniziale tra i passeggeri, nessuno è rimasto ferito e l’aereo ha potuto completare l’atterraggio senza danni.

Non è la prima volta che episodi simili si verificano a bordo di voli commerciali. La crescente incidenza di comportamenti aggressivi o irregolari da parte dei passeggeri ha spinto le autorità aeronautiche e le compagnie aeree a rafforzare le misure di sicurezza e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del rispetto delle regole durante il volo.

L’incidente sul volo Delta Connection evidenzia ancora una volta la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza aerea e sulla prevenzione di situazioni che possano mettere a rischio l’incolumità dei passeggeri e dell’equipaggio.