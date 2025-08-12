Un passeggero sul bus della linea 90 di Roma, dopo essere stato ripreso per aver acceso una sigaretta, ha aggredito l’autista con una sega, causando ferite





Un grave episodio di violenza si è verificato a Roma, precisamente nel quartiere di Fidene, a bordo di un autobus della linea 90 gestito da Atac. Un uomo di circa 42 anni ha aggredito l’autista del mezzo con una sega dopo essere stato rimproverato per aver fumato all’interno del veicolo. L’episodio ha generato paura tra i presenti e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi.





L’accaduto si è svolto nel pomeriggio di venerdì 8 agosto 2025, quando il bus era ancora fermo al capolinea di Largo Labia. Prima di iniziare il viaggio, alcuni passeggeri stavano salendo a bordo del mezzo. Tra loro, un uomo ha acceso una sigaretta all’interno del veicolo, ignorando le norme che vietano il fumo sui mezzi pubblici.

L’autista, notando la situazione, si è avvicinato al passeggero per richiamarlo al rispetto delle regole. Secondo quanto riportato, l’uomo gli avrebbe risposto in modo aggressivo. Dopo un breve scambio verbale, il passeggero ha estratto una sega e ha attaccato l’autista, provocandogli ferite. L’aggressione ha generato panico tra i presenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

L’autista è stato trasportato d’urgenza al vicino ospedale Vannini, dove gli è stato assegnato un codice giallo per le lesioni subite. Fortunatamente, le ferite riportate non risultano essere in pericolo di vita. Nel frattempo, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vescovio hanno avviato le indagini per ricostruire i dettagli dell’accaduto.

Le autorità hanno identificato l’aggressore come un uomo di 42 anni e lo hanno arrestato poco dopo l’incidente. Attualmente, è accusato di lesioni aggravate e dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia. Gli investigatori stanno cercando di capire le motivazioni dietro il gesto violento e se l’uomo fosse già noto alle forze dell’ordine.

Il fatto ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri sui mezzi pubblici. Atac, la società che gestisce il trasporto pubblico a Roma, ha espresso solidarietà all’autista aggredito e ha ribadito l’importanza di garantire un ambiente sicuro per tutti coloro che utilizzano i servizi.

Episodi come questo mettono in evidenza la necessità di adottare misure preventive per evitare situazioni simili in futuro. La presenza di personale addetto alla sicurezza sui mezzi pubblici potrebbe rappresentare una soluzione per gestire eventuali comportamenti problematici e assicurare la tranquillità dei viaggiatori.

Nel frattempo, il quartiere di Fidene e l’intera città di Roma sono rimasti scossi dall’accaduto. I residenti hanno espresso preoccupazione per l’aumento degli episodi di violenza nei luoghi pubblici e hanno richiesto un maggiore impegno da parte delle autorità per garantire la sicurezza.

L’autista ferito, il cui nome non è stato divulgato per motivi di privacy, sta ricevendo cure mediche e il supporto necessario per superare l’accaduto. La comunità locale ha dimostrato solidarietà nei suoi confronti, condannando fermamente l’atto violento.

Questo episodio rappresenta un caso emblematico che sottolinea l’importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile. Le autorità continuano a lavorare per chiarire ogni dettaglio della vicenda e per assicurarsi che il responsabile sia perseguito secondo la legge.



