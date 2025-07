Un tragico incidente a Riese Pio X ha causato la morte del giovane Adam S., 17 anni, mentre altri tre ragazzi sono rimasti feriti. Indagini in corso sulla dinamica

La comunità di Altivole e dintorni è stata colpita da una tragedia che ha spezzato la vita di Adam S., un ragazzo di soli 17 anni. Il giovane, residente nella cittadina e nato a Castelfranco Veneto da genitori di origine marocchina, è deceduto sabato 19 luglio presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato ricoverato in condizioni critiche dopo un incidente stradale avvenuto la sera precedente.





L’incidente si è verificato lungo via Schiavonesca, nel comune di Riese Pio X, quando la Fiat Punto su cui viaggiava il giovane insieme a tre amici è uscita di strada per motivi che restano da chiarire. L’auto ha urtato un cordolo, si è ribaltata più volte e infine si è schiantata contro un palo della luce. L’impatto è stato estremamente violento, causando gravi conseguenze per gli occupanti della vettura.

Adam S., seduto sui sedili posteriori, ha riportato traumi gravi al torace. I vigili del fuoco di Castelfranco Veneto sono intervenuti rapidamente per estrarre i ragazzi dalle lamiere dell’auto. Stabilizzato dai sanitari del Suem 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Treviso, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici, il ragazzo non è riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate e il suo cuore ha smesso di battere nel primo pomeriggio di sabato.

A bordo della vettura viaggiavano anche due ragazze minorenni, di 16 e 17 anni, e un giovane di 20 anni che era alla guida. Le ragazze hanno riportato ferite, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Il conducente, invece, potrebbe ora affrontare un’indagine per omicidio stradale e lesioni personali. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il giovane al volante avrebbe perso il controllo del veicolo, forse a causa della velocità o di una distrazione. L’auto avrebbe iniziato a sbandare e rotolare sull’asfalto per diversi metri prima di terminare la corsa contro il palo.

Un’altra vettura che transitava lungo la stessa strada è stata coinvolta marginalmente nell’incidente, ma la conducente è rimasta illesa. Si tratta di un caso fortuito che ha evitato ulteriori conseguenze tragiche. I rilievi effettuati dalle forze dell’ordine mirano a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

La morte di Adam S. ha scosso profondamente la comunità locale, che nelle ore successive all’incidente aveva sperato in una ripresa del giovane. Familiari, amici e conoscenti si erano riuniti in attesa di aggiornamenti dall’ospedale, ma purtroppo la notizia del decesso ha spezzato ogni speranza. Con questo tragico episodio, sale a 24 il numero delle vittime della strada nella Marca trevigiana dall’inizio del 2025.

Il drammatico evento sottolinea ancora una volta la necessità di sensibilizzare sulla sicurezza stradale, soprattutto tra i giovani. Distrazioni alla guida e velocità eccessiva continuano a essere tra le principali cause di incidenti gravi e mortali. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e promuovendo campagne educative per prevenire simili tragedie in futuro.

La comunità di Altivole si stringe ora intorno alla famiglia di Adam S., esprimendo cordoglio e vicinanza in un momento così difficile. Anche i compagni di scuola e gli amici del ragazzo hanno voluto ricordarlo con messaggi affettuosi sui social network, descrivendolo come una persona solare e generosa.