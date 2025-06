Un turista britannico di 38 anni, disorientato dopo una serata con gli amici in Algarve, è morto precipitando da uno strapiombo mentre cercava di tornare in hotel

Una serata di festa si è trasformata in tragedia per Greg Monks, un uomo di 38 anni originario di Glasgow, che si trovava in Portogallo per celebrare l’addio al celibato di un amico. L’incidente è avvenuto nella zona di Albufeira, nota località balneare dell’Algarve, dove l’uomo, disorientato e sotto l’effetto dell’alcol, ha scavalcato un muro senza accorgersi che dall’altra parte vi era un ripido strapiombo. La caduta gli è stata fatale.





Il corpo di Monks è stato ritrovato alcuni giorni dopo la sua scomparsa, in un burrone situato sotto le ville di lusso di Cerro da Aguia, grazie all’intervento delle autorità locali e alle segnalazioni dei residenti. La polizia ha confermato che il ritrovamento è avvenuto mercoledì, dopo che un abitante della zona ha fornito immagini di videosorveglianza che mostravano l’uomo mentre scavalcava il muro perimetrale di una proprietà privata. Il filmato ha permesso di ricostruire gli ultimi movimenti del turista, portando gli agenti a concentrare le ricerche sul costone dove è stato successivamente rinvenuto il cadavere.

Secondo le prime ricostruzioni, Monks si sarebbe perso mentre cercava di tornare al suo hotel dopo una notte trascorsa a festeggiare con gli amici. Gli inquirenti hanno spiegato che l’uomo, confuso e in una zona che non conosceva, avrebbe scavalcato un primo muro per entrare in una proprietà privata e successivamente un secondo muro nel giardino sul retro. Non rendendosi conto che oltre quest’ultimo vi era un dirupo, è precipitato nel vuoto per decine di metri, finendo lungo il costone che si affaccia sul mare.

La famiglia di Greg Monks, preoccupata per la sua scomparsa, aveva lanciato un appello ai residenti della zona affinché verificassero le immagini delle telecamere di sicurezza e segnalassero eventuali avvistamenti. Grazie alla collaborazione di un proprietario locale, le autorità hanno potuto individuare il punto esatto in cui l’uomo era caduto. Le ricerche, condotte con l’ausilio di unità cinofile, hanno portato alla macabra scoperta.

Un’autopsia sarà eseguita per stabilire con precisione le cause della morte, ma tutte le prove raccolte finora indicano che si sia trattato di un tragico incidente. “Tutte le prove finora raccolte indicano che il turista ha perso la cognizione di dove si trovava, in un posto in cui non era mai stato prima e, sotto l’effetto dell’alcol, ha saltato un primo muro per entrare in una proprietà privata e poi un secondo muro nel giardino sul retro, senza rendersi conto che dall’altro lato c’era un ripido strapiombo”, hanno spiegato gli inquirenti.

La vicenda ha scosso profondamente i familiari e gli amici di Monks, che si erano recati in Portogallo per quello che doveva essere un momento di gioia e celebrazione. L’incidente evidenzia i rischi legati alla perdita di orientamento in luoghi sconosciuti, soprattutto in condizioni di scarsa lucidità.

La zona di Albufeira, nota per le sue scogliere e i panorami mozzafiato, è frequentata ogni anno da migliaia di turisti, ma presenta anche aree particolarmente pericolose, soprattutto di notte. Le autorità locali hanno ribadito l’importanza di prestare attenzione quando ci si trova in luoghi non familiari, soprattutto dopo aver consumato alcol.