Un uomo di 27 anni affetto da grave osteoporosi, tipica di un settantenne: la causa sono quattro abitudini dannose

Un uomo di 27 anni si è ritrovato a soffrire di una forma di osteoporosi così severa da essere paragonabile a quella di una persona di 70 anni. La responsabilità di questa condizione è stata attribuita a quattro cattive abitudini quotidiane, due delle quali sono purtroppo molto diffuse tra i giovani.





Il caso clinico

Secondo quanto riportato dai media cinesi, un giovane di Chongqing, in Cina, di costituzione esile, ha sofferto per oltre un anno di intensi dolori lombari. Il sintomo principale era un dolore marcato alla colonna vertebrale, su entrambi i lati dei processi spinosi e nella metà delle vertebre lombari. Decise quindi di recarsi presso l’Ospedale del Popolo del Distretto di Yubei, a Chongqing, per sottoporsi a una visita.

La dottoressa Tu Lingling, dopo averlo esaminato, ha ritenuto la situazione insolita e ha disposto una densitometria ossea. L’esame ha rivelato una densità ossea tipica di una grave osteoporosi, addirittura peggiore di quella di un settantenne. Lo stupore dei medici è stato grande, poiché una simile condizione è estremamente rara in un uomo così giovane.

Un’indagine più approfondita ha permesso di identificare le cause di questa osteoporosi precoce in quattro abitudini quotidiane del paziente:

Fumo frequente, fino a 1-2 pacchetti al giorno; Consumo eccessivo di bevande gassate; Frequente privazione del sonno (andare a letto molto tardi); Mancanza di attività fisica.

La dottoressa Tu ha sottolineato come molti pensino che l’osteoporosi sia una malattia che riguarda solo le persone di mezza età o gli anziani, ma in realtà anche i giovani con stili di vita poco salutari possono sviluppare questa patologia.

Comprendere l’osteoporosi

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’osteoporosi è una condizione in cui la densità ossea diminuisce e la struttura delle ossa si indebolisce, aumentando il rischio di fratture anche in seguito a traumi minimi. In Vietnam, si stima che circa 2,5 milioni di persone soffrano di osteoporosi, soprattutto donne in post-menopausa e anziani (dati 2022 dell’Associazione per l’Osteoporosi di Ho Chi Minh City).

Riconoscere i segnali silenziosi dell’osteoporosi

L’osteoporosi può svilupparsi silenziosamente per anni prima di manifestare conseguenze evidenti. Riconoscere precocemente i sintomi, sottoporsi a controlli regolari e adottare una corretta integrazione nutrizionale può ridurre il rischio. Non aspettare una frattura per intervenire: se manifesti frequentemente questi sintomi, è probabile che tu soffra di osteoporosi.

Dolore cronico alla schiena, soprattutto nella zona lombare

Questo è un segnale precoce, spesso trascurato. Il dolore può essere causato da fratture da compressione vertebrale, manifestazione tipica dell’osteoporosi grave. Secondo la Cleveland Clinic, queste fratture sono la causa più comune di mal di schiena negli anziani affetti da osteoporosi.

Riduzione dell’altezza

Una diminuzione dell’altezza superiore a 2 cm in un anno, o più di 4 cm rispetto all’altezza da giovani, può essere un segno di osteoporosi. La Mayo Clinic spiega che ciò è spesso dovuto alla compressione delle vertebre nel tempo.

Postura incurvata, cifosi

Quando le vertebre si indeboliscono e collassano, mantenere una postura eretta diventa difficile. Si sviluppa così una schiena curva, nota come “gobba della vedova” (cifosi), ovvero una curvatura accentuata della parte superiore della colonna vertebrale. Questo è un segno tardivo ma tipico dell’osteoporosi grave.

Fratture facili

Anche una caduta lieve o un movimento brusco possono causare una frattura, soprattutto a livello di polso, anca o colonna vertebrale. Questo indica una significativa riduzione della densità ossea. Secondo la National Osteoporosis Foundation (USA), circa la metà delle donne e un quarto degli uomini sopra i 50 anni subiranno una frattura correlata all’osteoporosi nel corso della vita.

Unghie fragili e deboli

Pur non essendo un segno specifico, unghie fragili e molli possono essere correlate alla perdita di minerali, tra cui calcio e vitamina D, fondamentali per la salute delle ossa.

Quando sottoporsi a screening per l’osteoporosi

Secondo le raccomandazioni della Endocrine Society, dovrebbero sottoporsi a screening annuale per l’osteoporosi:

Donne di 65 anni o più, o di età inferiore con fattori di rischio;

Uomini di 70 anni o più, o con fattori di rischio;

Persone con storia di fratture o in terapia con farmaci che favoriscono la perdita ossea.

Il metodo standard per la misurazione della densità ossea è la densitometria DEXA (assorbimetria a raggi X a doppia energia).

Adottare uno stile di vita sano, evitare le cattive abitudini e sottoporsi a controlli regolari sono passi fondamentali per prevenire l’osteoporosi, una patologia che può colpire anche i giovani se trascurata.