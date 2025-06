Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Roma per aver rubato lo zaino di un giovane che si era lanciato sotto un treno della Metro B

Un tragico episodio si è verificato nella serata di lunedì 9 giugno a Roma, presso la fermata Termini della Metro B. Un giovane di 22 anni si è tolto la vita gettandosi sotto un treno in corsa. Mentre si consumava questa drammatica vicenda, un uomo di 53 anni ha approfittato della situazione per rubare lo zaino che il ragazzo aveva lasciato sulla banchina.





Secondo quanto riportato, il convoglio ha travolto il giovane senza lasciargli scampo. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22 e ha causato l’interruzione del servizio sulla linea metro B e B1, tra San Paolo e i capolinea di Rebibbia e Jonio, fino alla fine del turno. Per garantire il trasporto ai passeggeri, l’Atac ha attivato un servizio di navette sostitutive. I rilievi delle autorità sono proseguiti durante la notte e il servizio è ripreso regolarmente solo la mattina successiva.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile del furto dello zaino. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione Termini, gli agenti del commissariato Viminale sono riusciti a identificare e fermare l’uomo poco distante dal luogo dell’accaduto. Il ladro, già noto alle autorità per reati simili, è stato bloccato in via Daniele Manin con ancora la refurtiva in suo possesso.

Il responsabile, un uomo di 53 anni, è stato ammanettato e denunciato per furto aggravato. L’episodio ha suscitato sdegno per l’opportunismo mostrato dal ladro, che ha approfittato di un momento di tragedia per compiere il suo gesto.

Per quanto riguarda il giovane deceduto, la salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per eseguire l’autopsia. Le autorità non hanno ancora reso note ulteriori informazioni sull’identità della vittima o sulle motivazioni che lo hanno spinto a compiere questo gesto estremo.

La vicenda ha avuto un forte impatto sulla comunità locale, che si è trovata a fare i conti con una doppia tragedia: la perdita di una giovane vita e l’atto deplorevole di un furto in una situazione così drammatica. Le indagini sul caso sono state concluse rapidamente grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia, che hanno lavorato congiuntamente per identificare e fermare il responsabile.