Un uomo di 78 anni, originario della Libia, è tornato in vita dopo essere stato dichiarato morto a seguito di due arresti cardiaci a Marina Velca, frazione di Tarquinia

Un episodio straordinario si è verificato lo scorso 18 luglio a Marina Velca, località situata nel comune di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Un uomo di 78 anni, di origine libica, ha vissuto un’esperienza che ha lasciato tutti i presenti increduli: dopo essere stato dichiarato morto a causa di due arresti cardiaci consecutivi, ha improvvisamente ripreso conoscenza. Questo evento, che può sembrare miracoloso, è in realtà riconducibile a una rara condizione medica nota come “sindrome di Lazzaro”.





La vicenda ha avuto inizio quando il 78enne si è sentito male nella sua abitazione. I soccorritori del servizio sanitario sono intervenuti prontamente e hanno tentato di rianimarlo attraverso il massaggio cardiocircolatorio, ma senza successo. Dopo diversi tentativi, il paziente è stato dichiarato morto e i familiari, disperati, hanno contattato le onoranze funebri per organizzare il trasporto del corpo. Tuttavia, qualcosa di inaspettato è accaduto durante il tragitto in ambulanza: l’uomo ha ripreso conoscenza e si è risvegliato, lasciando sbalorditi sia il personale medico che i familiari.

La “sindrome di Lazzaro” è un fenomeno estremamente raro, documentato per la prima volta nel 1982. Secondo uno studio internazionale pubblicato nel 2020 da ricercatori come Les Gordon, Mathieu Pasquier e Hermann Brugger, sono stati registrati solo 65 casi simili in tutto il mondo. Questa condizione si verifica quando un paziente riacquista le funzioni vitali dopo che il cuore ha cessato di battere e l’elettrocardiogramma appare piatto o mostra minime fibrillazioni. Il fenomeno si manifesta generalmente poco dopo la fine delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e la constatazione del decesso.

Nel caso specifico del 78enne di Tarquinia, il tempo trascorso tra la dichiarazione della morte e il suo “risveglio” è stato di circa mezz’ora. Durante questo intervallo, i familiari dell’uomo avevano già accettato la tragica notizia e si stavano preparando per il trasporto del corpo. La situazione è cambiata radicalmente quando l’uomo ha improvvisamente aperto gli occhi e ha mostrato segni di vita. Portato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a una serie di accertamenti medici per verificare le sue condizioni, che sono risultate stabili.

Il fenomeno della “sindrome di Lazzaro” pone interrogativi importanti per la comunità medica e scientifica. Sebbene le cause esatte non siano ancora completamente comprese, gli esperti ipotizzano che possa essere legato a fattori come il rilascio di pressione intratoracica durante le manovre di rianimazione o a particolari condizioni fisiologiche del paziente. Nonostante la rarità dei casi documentati, questo fenomeno sottolinea l’importanza di una gestione scrupolosa dei protocolli medici per la constatazione del decesso.

L’episodio avvenuto a Marina Velca rappresenta un esempio concreto di quanto la medicina sia ancora lontana dal comprendere appieno alcuni meccanismi del corpo umano. Per quanto possa sembrare incredibile o addirittura soprannaturale, eventi come questo trovano una spiegazione scientifica e meritano ulteriori studi per approfondire le dinamiche che li rendono possibili.

Il 78enne libico, protagonista di questa vicenda straordinaria, non ricorda nulla dell’accaduto. Dopo il suo risveglio in ambulanza, è stato trasferito in ospedale dove ha ricevuto cure adeguate e monitoraggio costante. Al momento, le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazioni.