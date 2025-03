Un uomo ossessionato dai BigMac: “Ho consumato 35mila hamburger, il fornello serve solo come decorazione.”

Donald Gorske ha consumato oltre 35.000 Big Mac in 50 anni, mantenendo un record mondiale e dichiarando il fornello della sua cucina un semplice oggetto decorativo.





Donald Gorske, un ex agente penitenziario di Fond du Lac, nel Wisconsin, è noto per la sua straordinaria dedizione al Big Mac di McDonald’s. La sua avventura con questo panino iconico è iniziata nel 1972, e da allora ha mangiato un numero incredibile di hamburger, superando la soglia dei 35.000. Con una media di quasi due Big Mac al giorno, Gorske ha stabilito un record che gli è valso il titolo di Guinness World Record, conquistato per la prima volta nel 1999. A 71 anni, non ha intenzione di fermarsi, affermando di avere livelli di colesterolo e glicemia nella norma.

Gorske ha rivelato che, nonostante la sua passione per i Big Mac, ha dovuto fare alcune rinunce. Cammina regolarmente per mantenersi attivo e cerca di prestare attenzione alle calorie, evitando quasi sempre le patatine. “Il consiglio che darei a qualcuno che volesse sfidare il mio record è di non farlo”, ha dichiarato, sottolineando la sua fortuna di avere un metabolismo veloce che gli consente di godere dei suoi panini senza accumulare peso. “Credo di essere l’unica persona che può mangiare Big Mac ogni giorno senza effetti negativi”.

Recentemente, Gorske ha attirato nuovamente l’attenzione dei media dopo aver superato la quota di 35.000 Big Mac consumati a metà marzo. Ha documentato ogni singolo panino conservando scontrini e confezioni, consolidando ulteriormente il suo record mondiale. La sua dedizione al Big Mac è così intensa che ha dichiarato di non aver mai sentito il bisogno di provare hamburger di altre catene, come il Whopper di Burger King o il Topper double burger.

Un aspetto interessante della vita di Gorske è il suo rapporto con la cucina. In un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian, ha descritto il fornello elettrico che lui e sua moglie Mary acquistarono nel 1975. “È più che altro un oggetto decorativo”, ha spiegato Gorske, evidenziando come non cucini praticamente mai. “Ci serviva solo per riempire lo spazio tra i mobili della cucina. Non ho mai avuto motivo di usarlo”.

Nel McDonald’s più vicino a casa sua, Gorske ha una foto appesa, un segno del suo legame speciale con il ristorante. Anche se ama gustare i Big Mac nel locale, la maggior parte degli hamburger li porta a casa, sia per mangiarli subito sia per congelarli, assicurandosi così di avere sempre una scorta a disposizione. La sua collezione di confezioni di Big Mac, accumulata nel corso degli anni, è un’altra testimonianza della sua passione. Inizialmente conservate in soffitta, dal 2006 sono state trasferite in cantina, dove formano una pila impressionante. “Puoi passarci sopra la mano e sentire centinaia e centinaia di scatole”, ha spiegato. “Quello che dico sempre alla gente è che per me rappresentano il tempo. Ogni due scatole corrispondono a un giorno della mia vita”.

Gorske ha anche osservato che chiunque desideri battere il suo record dovrà dedicarsi a mangiare Big Mac per 50 anni e, soprattutto, deve amarli. “Per me è facile, perché fanno già parte della mia routine quotidiana. Sono semplicemente una di quelle persone che possono mangiare Big Mac in continuazione senza che questo abbia alcun effetto sulla salute”.

La storia di Donald Gorske è diventata un esempio di dedizione e passione, ma solleva anche interrogativi sulla dieta e sullo stile di vita. La sua avventura con il Big Mac è stata un viaggio lungo decenni, caratterizzato da una costante e inossidabile preferenza per un panino che ha segnato la sua vita. Con la sua impressionante collezione di confezioni e la documentazione meticolosa dei suoi pasti, Gorske non solo ha stabilito un record, ma ha anche creato un vero e proprio mondo attorno alla sua passione per il Big Mac.