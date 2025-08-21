Un venditore ambulante di rose, noto come Rosario, subisce il furto del suo scooter a Caltanissetta. I cittadini si mobilitano per regalargliene uno nuovo





Un gesto di solidarietà ha unito la comunità di Caltanissetta dopo un episodio che ha colpito profondamente i residenti. Abdul Basid, conosciuto in città con il soprannome di Rosario, è un venditore ambulante originario del Bangladesh, apprezzato da molti per la sua gentilezza e dedizione al lavoro. L’uomo, che si guadagna da vivere vendendo rose e piccoli oggetti, ha subito il furto del suo scooter mentre si trovava in un locale della città siciliana.





L’episodio si è verificato in una serata apparentemente tranquilla. Abdul Basid era entrato in un negozio per proporre in vendita alcune delle sue rose. Al momento di uscire, ha scoperto con sgomento che il suo scooter, parcheggiato poco distante, era stato rubato. Per lui, quel veicolo rappresentava un elemento essenziale per svolgere la sua attività e per tornare a casa dopo lunghe giornate di lavoro, spesso concluse a tarda ora.

La notizia del furto si è rapidamente diffusa tra i cittadini di Caltanissetta, molti dei quali conoscono “Rosario” e nutrono grande rispetto per lui. La comunità non è rimasta indifferente: in poche ore è stata organizzata una raccolta fondi per acquistare un nuovo scooter da donare al venditore ambulante. Il gesto di solidarietà ha trovato ampio consenso e ha permesso di raccogliere la somma necessaria in tempi brevi.

Il nuovo scooter, questa volta elettrico, sarà consegnato a Abdul Basid presso un negozio situato in via Xiboli. La consegna è prevista alle 20:00, e alcuni residenti che hanno partecipato alla raccolta fondi lo accompagneranno per ritirare il veicolo. Nel frattempo, l’uomo ha deciso di sporgere denuncia per il furto subito, assistito da alcuni cittadini che si sono offerti di aiutarlo anche in questa occasione.

La vicenda di Abdul Basid, ribattezzato affettuosamente “Rosario” dai nisseni, ha commosso molti. Il venditore ambulante aveva acquistato il suo precedente scooter con enormi sacrifici economici, risparmiando poco alla volta il denaro guadagnato con la vendita delle rose. Per lui, quel mezzo era indispensabile per spostarsi tra le vie della città e raggiungere i luoghi di lavoro. La perdita del veicolo lo aveva gettato nello sconforto, ma la risposta della comunità gli ha restituito speranza e fiducia.

Un residente ha dichiarato: “Rosario è parte della nostra città. Non potevamo lasciarlo da solo in un momento così difficile. Questo è il minimo che potevamo fare per lui.” Parole che testimoniano il legame affettuoso tra Abdul Basid e i cittadini di Caltanissetta, che lo considerano una figura familiare e benvoluta.

Nonostante l’amarezza per quanto accaduto, l’episodio ha messo in luce la capacità della comunità di unirsi per sostenere chi si trova in difficoltà. La solidarietà dimostrata dai residenti ha trasformato una situazione spiacevole in un esempio positivo di coesione sociale.

La storia di Abdul Basid non è solo quella di un venditore ambulante che ha subito un furto, ma anche quella di una città che si è mobilitata per aiutare uno dei suoi membri più apprezzati. Grazie alla generosità dei cittadini, “Rosario” potrà riprendere il suo lavoro senza ulteriori preoccupazioni, continuando a portare avanti la sua attività con il nuovo scooter elettrico.



