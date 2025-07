Una 14enne ha avuto un grave malore a Mirabilandia dopo un giro sull’iSpeed. Ricoverata in prognosi riservata al Bufalini di Cesena. Indagano i Carabinieri

Nel pomeriggio di martedì 1° luglio, una ragazza di 14 anni è stata colpita da un grave malore all’interno del parco divertimenti Mirabilandia, situato nella provincia di Ravenna. L’episodio è avvenuto subito dopo che la giovane aveva provato l’iSpeed, una delle attrazioni più rapide e intense del parco. L’adolescente ha iniziato a manifestare segni di malessere, portando il personale sanitario del parco a intervenire immediatamente.





Secondo una prima analisi, le elevate temperature registrate in questi giorni, dovute a un’ondata di caldo proveniente dall’Africa che sta interessando gran parte dell’Italia, potrebbero aver contribuito a peggiorare le condizioni della ragazza. Questo fattore climatico, unito al possibile stress fisico provocato dall’attrazione, potrebbe aver giocato un ruolo determinante nel malore.

Il personale medico di Mirabilandia, che dispone di un’area dedicata al primo soccorso, ha fornito le prime cure alla giovane nel tentativo di stabilizzarla. Tuttavia, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, inducendo i genitori della ragazza a contattare il 118 per richiedere un intervento più avanzato. A causa della gravità della situazione, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la 14enne all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata ricoverata in codice rosso e posta in prognosi riservata.

I medici dell’ospedale stanno monitorando attentamente la situazione clinica della giovane, cercando di comprendere le cause esatte del malessere. Nel frattempo, i Carabinieri della stazione di Savio sono stati chiamati a intervenire sul posto per effettuare i necessari accertamenti. L’obiettivo è chiarire le circostanze dell’incidente e verificare se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza.

Le prime ipotesi suggeriscono che il malore possa essere stato causato da una combinazione tra il caldo estremo e il forte impatto fisico derivante dalla corsa sulle montagne russe. L’iSpeed è noto per essere una delle attrazioni più veloci e adrenaliniche di Mirabilandia, con accelerazioni e decelerazioni particolarmente intense. Nonostante la presenza di strutture mediche di primo intervento all’interno del parco, in questo caso la situazione si è deteriorata rapidamente, rendendo necessario il trasferimento urgente in ospedale.

Mirabilandia, uno dei parchi divertimenti più popolari d’Italia, attira ogni anno migliaia di visitatori, soprattutto durante i mesi estivi. Tuttavia, episodi come questo sollevano interrogativi sull’impatto che condizioni climatiche estreme possono avere sui visitatori, in particolare sui più giovani e su coloro che potrebbero essere più vulnerabili a livello fisico.

Al momento non sono emerse informazioni definitive sulla causa specifica del malore. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e verificare se vi siano state eventuali negligenze o anomalie durante il funzionamento dell’attrazione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Questo incidente mette in evidenza l’importanza di adottare misure preventive adeguate nei parchi divertimento, soprattutto durante periodi di caldo intenso. La sicurezza dei visitatori deve sempre rimanere una priorità assoluta per garantire che esperienze ricreative come quelle offerte da Mirabilandia possano svolgersi senza rischi per la salute.