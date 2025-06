Una 49enne di Casarsa muore in un violento frontale con un tir a Zoppola: marito allertato da Crash Detection. Incidente nelle vicinanze dell’ex Ideal Standard

Una donna di Casarsa, 49 anni, è deceduta ieri pomeriggio in un tragico scontro stradale nella provincia di Pordenone, nei pressi dell’ex stabilimento Ideal Standard a Zoppola. Alla guida della sua Hyundai i20, la vittima – identificata poi come Antonella Leo – avrebbe invaso la corsia opposta, probabilmente a seguito di un malore, scontrandosi frontalmente con un autoarticolato carico di oltre 300 quintali di metallo .





Il sinistro si è verificato intorno alle 18:30 lungo la statale Pontebbana, in località Orcenico Inferiore, quando la vettura ha invaso il senso opposto di marcia, impattando violentemente contro un camion proveniente in direzione contraria . Il paraurti anteriore dell’auto è stato completamente distrutto nell’urto.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente: ambulanza, automedica, elisoccorso regionale e Vigili del Fuoco, questi ultimi costretti ad utilizzare le pinze idrauliche per estrarre il corpo della donna dall’abitacolo, ormai in arresto cardiaco . Nonostante i tentativi di rianimazione, Antonella Leo è deceduta sul posto.

Il conducente del mezzo pesante, un 62enne originario di Aviano, è rimasto illeso ma in stato di shock. È stato trasportato in ospedale per accertamenti tossicologici e alcolemici, mentre i rilievi sono stati condotti dai Carabinieri di Fiume Veneto, coadiuvati dai colleghi di Azzano Decimo, che hanno regolato il traffico con senso unico alternato .

Particolarmente drammatica la dinamica dell’incidente: non sono stati rilevati segni di frenata sull’asfalto né segni di malfunzionamento del veicolo. Le cause sono tuttora oggetto di approfondimento: si indaga su un possibile malore, distrazione o guasto. Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi .

Il marito della vittima ha appreso del tragico evento grazie a un allarme attivato dall’applicazione Crash Detection sul suo smartphone, collegato a quello della moglie. L’alert, seguito dopo 30 secondi da una chiamata automatica al 118, ha fornito la localizzazione del sinistro .

La funzione è progettata per rilevare impatti gravi – come quelli frontali – e, se non viene disattivata manualmente, attiva una chiamata ai servizi di emergenza, segnalando contemporaneamente la posizione geolocalizzata dell’incidente .

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, e i Carabinieri per accertamenti tecnici e la gestione della viabilità. L’incidente ha causato rallentamenti, ma la circolazione è stata ripristinata in breve tempo .

La comunità di Casarsa e Zoppola è profondamente scossa da questa tragedia. Antonella Leo, madre di due figli, lascia un vuoto enorme tra parenti e amici. Il sindaco di Zoppola ha espresso “sincero cordoglio” alla famiglia, annunciando il lutto cittadino nei prossimi giorni.

In attesa dei risultati delle indagini, la tragica vicenda pone sotto i riflettori il tema della sicurezza stradale e dell’efficacia degli strumenti tecnologici in aiuto alle vittime di incidenti. Allo stesso tempo, ha acceso un dibattito sul corretto uso e affidabilità delle tecnologie come Crash Detection, sempre più presenti nei dispositivi mobili.