Una bambina di 7 anni è caduta dal balcone a Reggio Calabria ed è in gravi condizioni





Un drammatico evento ha avuto luogo questa sera a Reggio Calabria, dove una bambina di 7 anni, per motivi ancora da chiarire, è caduta dal balcone della propria abitazione. La piccola è stata urgentemente trasportata in ospedale con codice rosso e versa in gravi condizioni. Potrebbe trattarsi di un gioco pericoloso finito male o di un attimo di distrazione da parte dei familiari; le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto.





La bambina, residente in un appartamento al quinto piano nel rione Gebbione, è attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria a causa delle lesioni riportate dopo la caduta. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno seguito l’ambulanza fino al pronto soccorso, dove la piccola è stata accolta in condizioni riservate.

I carabinieri hanno avvisato il magistrato della Procura della Repubblica e avviato le indagini per cercare di capire la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti risulta che la bambina si trovava in casa con i genitori e sarebbe caduta dal balcone dopo essersi sporta troppo. Ora è in bilico tra la vita e la morte.



