Una donna con una rara condizione che la fa sembrare una bambina di 8 anni rivela perché tiene nascosta l’identità del fidanzato

Shauna Rae Lesick, nota al pubblico per il suo programma su TLC I Am Shauna Rae, ha raccontato perché ha deciso di mantenere privata l’identità del suo fidanzato.





Anche se ha l’aspetto di una bambina, Shauna Rae ha in realtà 26 anni. È diventata famosa grazie al suo reality show che offre uno sguardo intimo sulla sua vita e sulle sfide quotidiane che deve affrontare a causa della sua condizione unica.

Lo show, andato in onda per la prima volta nel 2022, si apriva con un trailer in cui Shauna dichiarava: “Sono una donna di 22 anni intrappolata nel corpo di una bambina di 8.”

A soli 16 anni, Shauna Rae ricevette una notizia che le cambiò la vita: la sua crescita si era fermata completamente. Ha descritto quel momento come uno dei più difficili mai vissuti.

Riflettendo su quel periodo, ha raccontato a PEOPLE:

“Probabilmente è stato il momento più basso della mia vita, perché mi ero sempre immaginata alta. Ricevere quella notizia è stato come un martello che si infrange contro un vetro.”

Ha poi aggiunto:

“In quel periodo mi sono isolata per ritrovare me stessa e imparare ad accettarmi, perché in quel momento non ero felice di chi ero.”

“Ho iniziato a studiare online, mi sono concentrata su me stessa, su cosa volevo fare, su chi volevo diventare e su come migliorarmi.”

La causa della sua crescita interrotta è legata a una grave malattia affrontata durante l’infanzia: Shauna Rae è sopravvissuta a un tumore al cervello.

Anche se ha sconfitto la malattia, le terapie hanno compromesso il funzionamento della ghiandola pituitaria, responsabile della crescita.

La sua diagnosi ufficiale è nanismo ipofisario, condizione che spiega perché il suo aspetto fisico non è mai cambiato nel tempo.

Dalla messa in onda del programma, Shauna Rae è rimasta sotto i riflettori. Recentemente è apparsa in The Unplanned Podcast, condotto da Abby e Matt Howard, dove ha parlato della sua relazione.

Durante l’intervista, le è stato chiesto del suo attuale fidanzato e del motivo per cui ha scelto di non mostrarne il volto in pubblico.

Shauna Rae ha risposto con sicurezza:

“A nessuno dei due importa se il suo volto viene mostrato.”

Ha poi spiegato più nel dettaglio le sue preoccupazioni:

“Mi preoccupo di più per il suo lavoro. Non voglio che gli succeda nulla di negativo. Al lavoro sanno chi sono, sanno cosa faccio nella vita e mi adorano.”

Ha aggiunto:

“Ma considerando tutto quello che è diventato oggi il mondo dei social, e tutto ciò che so che il mio fidanzato non è, non voglio che venga etichettato in modo sbagliato, soprattutto se alla fine non sarà il mio compagno per tutta la vita.”

“A questo punto, a meno che io non lo sposi o non decida di passare tutta la vita con lui, il suo volto non verrà mostrato.”

Con queste parole, Shauna Rae ha ribadito quanto sia importante per lei proteggere la sua privacy e quella delle persone che ama, soprattutto in un contesto pubblico spesso giudicante e poco empatico.