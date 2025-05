Una donna condivide 3 sintomi che ha ignorato prima di ricevere una diagnosi di cancro al quarto stadio all’età di 28 anni

Una donna ha rivelato tre segnali importanti che aveva trascurato prima di scoprire di avere un cancro al quarto stadio. Georgie Swallow, una creatrice di contenuti di Londra, Regno Unito, aveva solo 28 anni quando ha ricevuto la devastante diagnosi di linfoma di Hodgkin al quarto stadio. Inoltre, il trattamento per il cancro ha causato una menopausa precoce, impedendole di avere figli.





Per oltre un anno e mezzo, Georgie ha ignorato numerosi segnali di avvertimento, pensando che fossero semplicemente dovuti alla stanchezza e allo stress. Non si era resa conto della gravità della sua condizione fino a quando i medici non le hanno comunicato la diagnosi.

Ha raccontato: “Dopo essere stata a casa dal lavoro per circa due settimane a causa di una grave influenza, sono tornata in ufficio e, mentre ero alla scrivania, ho notato un nodulo grande quanto una pesca sul lato del collo. Anche in quel momento non ero troppo preoccupata, ingenuamente non pensavo che potesse esserci qualcosa di serio.”

Georgie inizialmente ha sottovalutato i suoi sintomi e temeva di sprecare il tempo dei medici andando a farsi visitare. Ora, a 32 anni, ha deciso di condividere la sua esperienza per aiutare gli altri, spiegando come la malattia e i trattamenti abbiano avuto un impatto negativo sul suo benessere fisico e mentale. Ha anche rivelato i tre principali sintomi del linfoma che aveva ignorato: prurito alle gambe, sudorazioni notturne e stanchezza generale.

“Mi grattavo fino a rompermi la pelle, il che mi teneva sveglia tutta la notte. Sono andata dal medico e inizialmente hanno pensato che potesse trattarsi di stress, allergie o orticaria, ma nessuna crema o cambiamento nello stile di vita ha risolto il problema,” ha spiegato.

“Durante questo periodo stavo perdendo peso, avevo sudorazioni notturne, ero costantemente esausta e avevo un flusso continuo di raffreddori e influenze. Pensavo semplicemente di essere troppo impegnata e di stancarmi troppo.”

Georgie ha sottolineato che i sintomi del linfoma possono essere piuttosto lievi, motivo per cui spesso il cancro viene diagnosticato troppo tardi. “Puoi facilmente confondere i sintomi con altre cose,” ha detto.

Un’altra conseguenza della sua malattia è stata la menopausa precoce, che ha descritto come un’esperienza devastante. “Il cancro può portarti via tanto, ma perdere la fertilità prima di avere avuto la possibilità di avere figli è stato difficile,” ha raccontato.

“La menopausa, a qualsiasi età, può essere complicata, ma a 28 anni non avevo nessuno della mia età con cui parlarne. Nessuna delle mie amiche capiva cosa stessi attraversando e, per quanto fossero di supporto, è difficile confortare e relazionarsi con qualcosa che non si comprende.”

Oggi, Georgie si impegna attivamente a sensibilizzare sulle principali avvisaglie del cancro e sugli effetti negativi che la menopausa precoce può avere sulla salute mentale.