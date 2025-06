Una donna del Regno Unito accoglie il suo ventesimo bambino: ecco la cena in famiglia!

Molti anni fa, nei cinema sovietici ebbe grande successo un film che raccontava la vita di una madre con numerosi figli. Rispetto alle sue ex compagne di classe, ormai affermate professionalmente e concentrate sulla carriera, il personaggio interpretato da Gundareva appariva inizialmente piuttosto ordinario. Tuttavia, la realtà si rivelò molto diversa da come sembrava.





Sue Radford, residente nel Regno Unito, è madre di ben 20 figli! Circa un anno fa, lei e suo marito hanno scoperto di aspettare il loro ventesimo bambino. Hanno condiviso l’ecografia accompagnandola con la didascalia: «10 maschi e 9 femmine. Questo piccolino è il numero 20.» Tuttavia, l’equilibrio tra maschi e femmine è stato presto spezzato: anche il ventesimo era un maschio. Sue ha annunciato la notizia con gioia, ma la coppia ha deciso che con il ventesimo si conclude la loro avventura familiare.

La storia è davvero straordinaria, soprattutto considerando che questa grande famiglia non riceve alcun sostegno finanziario dallo Stato. Ma come fanno a gestirla? Il capofamiglia, Noel, gestisce la propria attività. Fa delle torte, il che permette loro non solo di arrivare a fine mese, ma anche di vivere piuttosto comodamente. Vivono in una casa abbastanza spaziosa, che conta ben dieci camere da letto. Gli esperti di immobili hanno valutato la casa dei Radford a 240.000 sterline.

Sue ha incontrato suo futuro marito quando aveva solo sette anni e lui ne aveva undici. Ma all’età di quattordici anni è nata la loro prima figlia, di nome Kris. Quello era solo l’inizio: sono arrivati altri figli senza sosta. Nella loro lunga storia, c’è stato solo un episodio tragico. Avevano già dato il nome al bambino, Alfie, ma lui è venuto a mancare a 23 settimane.