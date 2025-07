Una donna di 30 anni, Shency Sissi Crotti, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Vescovato, provincia di Cremona, trafitta da un guardrail

Una tragedia ha colpito la comunità di Vescovato, in provincia di Cremona, domenica 29 giugno 2025. Shency (Sissi) Crotti, una giovane di 30 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La donna, alla guida della sua Citroen C3, si è schiantata contro un guardrail che, secondo le ricostruzioni, avrebbe attraversato l’abitacolo dell’auto, causandone il decesso.





L’incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la ex strada statale 45, nei pressi di Robecco, all’altezza del cimitero. Secondo quanto riportato, la donna avrebbe sbandato verso sinistra, invadendo la corsia opposta e finendo contro il guardrail. La sbarra metallica, iniziando proprio in quel punto, sarebbe penetrata nel vano motore del veicolo e avrebbe raggiunto la conducente, provocando una ferita fatale.

Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente. Tuttavia, nonostante i tentativi dei soccorritori, per Shency Crotti non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto. La salma è stata trasferita all’obitorio di Cremona, in attesa che il magistrato decida se sia necessario procedere con un’autopsia per chiarire ulteriormente le circostanze della tragedia.

La notizia della morte della giovane ha scosso profondamente la comunità locale. La famiglia della trentenne è molto conosciuta a Vescovato, essendo proprietaria del ristorante “La Resca”. In segno di lutto, il locale è rimasto chiuso nella giornata successiva all’incidente, con un cartello esposto per informare i clienti.

Anche a Robecco, dove risiede il fidanzato della vittima, la tragedia ha lasciato tutti senza parole. Il sindaco del comune, Marco Romeo Pipperi, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: “Non ci sono parole, è una tragedia troppo grande.”

Il drammatico evento mette in evidenza ancora una volta i rischi legati alla sicurezza stradale e la pericolosità di alcune infrastrutture come i guardrail. Saranno ora le autorità competenti a fare luce sulle dinamiche precise dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il dolore per la perdita di una giovane vita rimane palpabile tra i familiari, gli amici e tutti coloro che conoscevano Shency Crotti.