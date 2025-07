Una donna di 41 anni, Loredana Elena Chimu, è scomparsa da Livorno insieme ai suoi due figli di 2 e 9 anni. L’ultima traccia del cellulare porta a Torino

Loredana Elena Chimu, una donna di 41 anni residente a Livorno, è scomparsa lo scorso 28 giugno insieme ai suoi due figli, un bambino di 9 anni e uno di 2. La donna si è allontanata dalla sua abitazione a bordo di una Citroen C1 nera con targa DY973XX, facendo perdere le sue tracce. Le forze dell’ordine, tra cui carabinieri e polizia, stanno indagando sul caso e hanno avviato ricerche su tutto il territorio nazionale.





Secondo quanto emerso, Loredana Elena Chimu avrebbe lasciato la sua casa nella mattinata del 28 giugno. Prima di partire, avrebbe venduto alcuni mobili presenti nell’appartamento in cui viveva in affitto e avrebbe lasciato il gatto nella casa. L’ultima segnalazione utile è arrivata dal cellulare della donna, localizzato nella città di Torino, ma da allora non ci sono state ulteriori notizie.

Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ha confermato di aver ricevuto alcune segnalazioni riguardanti la donna e i suoi figli, che sono state trasmesse alle autorità competenti per le verifiche necessarie. Tuttavia, al momento non si hanno informazioni certe sulla loro posizione attuale. Gli investigatori ritengono che la donna possa essere in movimento e non escludono che sia in compagnia di altre persone.

Il padre del figlio maggiore, un bambino di 9 anni, ha raccontato di aver ricevuto un messaggio dal piccolo poco prima che sparisse. Nel messaggio il bambino avrebbe scritto: “Mamma ci porta al lunapark”. Dopo quel momento, però, non ci sono state più comunicazioni né da parte della donna né dei bambini.

Secondo le informazioni raccolte, la Citroen C1 nera utilizzata per l’allontanamento sarebbe stata acquistata circa un mese fa. Inoltre, sembra che la donna avesse chiesto un prestito a una coppia di amici residenti a Torino, ma questi avrebbero rifiutato di fornirle del denaro.

Loredana Elena Chimu è alta circa 1 metro e 65 centimetri, ha capelli lunghi castani e occhi marroni. Sul suo corpo sono presenti diversi tatuaggi, tra cui una tigre sul braccio destro e una fenice. Anche i dettagli sui due bambini sono stati diffusi per facilitare le ricerche: il più piccolo, di 2 anni, ha capelli castani mossi e occhi marroni. Potrebbe trovarsi su un passeggino grigio scuro della marca Lionello con dettagli marroni sul manubrio. Il fratello maggiore, di 9 anni, è alto circa 1 metro e 30 centimetri, ha capelli castano chiaro rasati ai lati e solitamente raccolti in una coda.

Le ricerche sono state attivate su scala nazionale dopo che il padre del bambino più grande ha avvisato l’altro genitore, padre del figlio minore. Le autorità hanno immediatamente avviato indagini per rintracciare la donna e i suoi figli. L’ipotesi che Loredana Elena Chimu possa essere in compagnia di qualcuno viene considerata con attenzione dagli investigatori.

La situazione desta grande preoccupazione anche perché la donna ha interrotto ogni contatto con conoscenti e familiari. La sua decisione di vendere i mobili della casa prima di partire potrebbe essere collegata ai suoi piani di allontanamento. Tuttavia, non sono ancora chiari i motivi che l’hanno spinta a lasciare improvvisamente la sua abitazione portando con sé i due bambini.

Chiunque abbia informazioni utili al ritrovamento di Loredana Elena Chimu o dei suoi figli è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti. Le forze dell’ordine continuano a monitorare eventuali segnalazioni provenienti da tutto il Paese nella speranza di fare luce sulla scomparsa della donna e dei due bambini.