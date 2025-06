Una donna di 42 anni, Alicia Leonardi, è morta tragicamente mentre cercava di salvare il cane del suo ex fidanzato da un treno nel New Hampshire

Alicia Leonardi, 42 anni, è deceduta dopo essere stata travolta da un treno mentre tentava di salvare il cane del suo ex fidanzato. L’incidente è avvenuto nello Stato del New Hampshire, negli Stati Uniti. La notizia della tragedia è stata confermata dal Dipartimento di polizia di Exeter, che ha rilasciato un comunicato lunedì 2 giugno.





Secondo le prime indagini, Alicia stava camminando lungo i binari insieme al suo ex fidanzato e al cane, quando un treno è sopraggiunto inaspettatamente. Il treno ha emesso un segnale acustico per avvertire della sua presenza. Tuttavia, il cane, non legato al guinzaglio, si è spaventato e ha corso sui binari, spingendo Alicia e il suo ex fidanzato a tentare di recuperarlo.

Il comunicato della polizia di Exeter ha spiegato che entrambi hanno cercato di allontanare il cane dai binari, ma sono stati investiti dal treno. Alicia ha riportato ferite mortali, mentre il suo ex fidanzato ha subito solo ferite lievi. Il cane, di nome Jackson, è uscito illeso dall’incidente, un fatto che ha colpito profondamente la famiglia di Alicia.

La madre di Alicia, Cathleen Collis, ha descritto la figlia come una persona coraggiosa e altruista. “Era una ragazza coraggiosa,” ha dichiarato ai media. “È sempre stata coraggiosa. Intelligente, amava aiutare gli altri, amava aiutare tutti. E adorava quel cane, anche se non era il suo.” La perdita di Alicia ha lasciato un grande vuoto, non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità.

Oltre alla madre, Alicia lascia una figlia di 24 anni. Cathleen ha ricordato la figlia come una persona felice e vivace: “Era molto felice, sorridente e frizzante, e mi mancherà moltissimo. È stato tutto così improvviso.” Anche il cugino di Alicia, Joe Gately, ha condiviso il suo ricordo della donna, descrivendola come una persona con una “personalità brillante” e un “grande sorriso”. “Era bellissima. È dura per la famiglia. Quando entrava in una stanza e sorrideva, tutti sorridevano con lei,” ha raccontato.

L’incidente ha suscitato grande commozione nella comunità locale, e il Dipartimento di polizia di Exeter ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia e agli amici di Alicia. Le indagini sull’incidente sono attualmente in corso, con gli investigatori che stanno cercando di raccogliere ulteriori informazioni sulla dinamica dell’accaduto.

La tragedia ha messo in luce non solo il coraggio di Alicia, ma anche il legame che aveva con il cane, un legame che l’ha spinta a rischiare la propria vita. Il suo gesto eroico è stato riconosciuto da chiunque la conoscesse, e molti hanno espresso la loro gratitudine per la sua disponibilità ad aiutare gli altri, anche a costo della propria vita.

La comunità di Exeter si è mobilitata per sostenere la famiglia di Alicia in questo momento difficile. Molti residenti hanno condiviso le loro esperienze con Alicia, descrivendola come una persona sempre pronta ad aiutare chiunque avesse bisogno. La sua scomparsa ha lasciato un segno profondo, e i suoi cari stanno cercando di affrontare il dolore e la perdita.