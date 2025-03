Una donna ritenuta morta trascorre due ore in un sacco per cadaveri prima che gli addetti alle pompe funebri si accorgano che è viva

Janet Balducci è stata collocata in un sacco per cadaveri nonostante fosse viva.nSecondo i documenti del tribunale, la famiglia di una donna che si credeva morta e che ha vissuto per due ore in un sacco per cadaveri sta facendo causa a una casa di cura.





Nel febbraio 2023, Janet Balducci si trovava al Water’s Edge Rehabilitation & Nursing Center a Port Jefferson, Long Island, quando un’infermiera l’ha dichiarata morta.

Questo incidente è ora oggetto di una causa depositata presso la Corte Suprema della Contea di Suffolk.

Balducci è stata persino messa in un sacco per cadaveri per l’imbalsamazione, ma incredibilmente non era deceduta.

Un evento inaspettato è avvenuto quando l’82enne è arrivata alla Casimir Funeral Home a Miller Place, New York.

Secondo l’avvocato della famiglia, Peter DeNoto, quando un dipendente ha aperto il sacco, Balducci era “ancora viva e aveva un polso”.

Dopo una chiamata dalla casa funeraria ai servizi di emergenza, Balducci è stata trasportata in ospedale.

“È sopravvissuta per un altro giorno, ma alla fine è deceduta,” ha aggiunto DeNoto all’outlet.

I figli della donna anziana, Robert e Joseph Balducci, stanno facendo causa alla casa funeraria e alla casa di cura per morte ingiusta e negligenza.

DeNoto ha menzionato che i figli sono principalmente concentrati nel capire come sia stata messa in un sacco per cadaveri mentre era ancora viva.

Tuttavia, è probabile che cerchino un risarcimento sostanziale dalla causa.

“L’infermiera ha seguito i criteri per determinare se qualcuno è morto e un medico ha confermato ciò che l’infermiera ha trovato?” ha detto l’avvocato riguardo a una delle domande che la famiglia vuole rispondere.

DeNoto ha continuato affermando che il caso porta attenzione a un problema più ampio di persone anziane ignorate nelle istituzioni di assistenza a lungo termine.

L’avvocato ha aggiunto: “Non c’è davvero scusa per mettere una persona viva in un sacco per cadaveri e inviarla a una struttura per l’imbalsamazione.”

“Non c’era nessuno lì a difenderla come persona anziana. Era sicuramente nelle fasi finali della sua vita, purtroppo.”

“Questo succede a tutti noi. Ma qui sembra che fosse troppo facile dire che non è più viva, mandiamola a una struttura.”

La casa di cura è stata citata in giudizio dalla famiglia.

Balducci è stata ammessa al Water’s Edge nel settembre 2022.

La causa afferma che i caregiver l’hanno dichiarata morta prima del tempo.

Inoltre, sostiene che, trascurando di diagnosticare o trattare correttamente la sua trombosi venosa profonda (TVP), hanno avuto un ruolo nella sua morte.

DeNoto ha aggiunto al New York Post: “È davvero un caso triste. L’obiettivo finale è inviare un messaggio che bisogna prendere sul serio il proprio lavoro e trattare gli esseri umani con dignità e rispetto.”