Una donna tinge il pelo del suo cane di rosso – e la ragione è così triste

Molti proprietari di cani temono che i loro amati animali possano essere rubati. Alcune razze rare e costose, infatti, sono particolarmente esposte al rischio di furto.





Ma la strategia adottata da una donna per proteggere il suo cane dai ladri ha suscitato scalpore e acceso dibattito online. C’è chi ha elogiato l’idea e chi, invece, ha messo in discussione le sue motivazioni.

Chloe è la proprietaria di Dandy, un cane di razza Pastore dei Pirenei di 2 anni che ha un aspetto davvero singolare: il suo pelo è tinto di rosso brillante, grazie a una tinta per animali applicata dalla stessa Chloe.

La sua decisione di tingere Dandy di rosso ha generato subito reazioni contrastanti su TikTok. Molti utenti hanno commentato con frasi come “povero cane”, domandandosi se questa colorazione sia davvero sicura, mentre altri sono stati conquistati dall’aspetto unico del cane, paragonandolo al personaggio di Clifford, il grande cane rosso dei cartoni animati.

Chloe ha rassicurato i suoi follower spiegando che utilizza esclusivamente prodotti vegani e sicuri per animali (a quanto pare del marchio Opawz) e, in alcuni video successivi, ha chiarito le motivazioni che l’hanno spinta a optare per questa trasformazione così vistosa.

Ha affermato che uno dei motivi principali è “evitare che venga rubato”, poiché il Pastore dei Pirenei è una razza rara nella sua zona.

Chloe ha anche scritto che Dandy sembra apprezzare la sua nuova colorazione, dato che “ama stare con le persone e i bambini” e che il pelo rosso lo renderebbe persino “più approcciabile”.

Un altro obiettivo dichiarato è quello di “educare gli altri a pratiche sicure di tintura per animali domestici”, e in diversi video mostra passo dopo passo come tingere i propri cani in modo sicuro.

I video di Dandy hanno riscosso un enorme successo su TikTok, con oltre 10 milioni di like e più di 318.000 follower, ma continuano a generare polemiche.

I detrattori mettono in dubbio le reali intenzioni di Chloe, sostenendo che la tinta non scoraggerebbe affatto eventuali ladri e che, in realtà, servirebbe solo ad attirare attenzione sui social.

Al contrario, i sostenitori fanno notare che Dandy sembra un cane felice e ben curato, che non è consapevole del suo colore e che, finché tutto avviene in modo sicuro e rispettoso, la padrona ha il pieno diritto di esprimere la sua creatività come desidera.