Una giovane donna bergamasca, Evelyne Salimusaj, è stata investita e uccisa da un’auto pirata a Malaga. Il conducente, positivo all’alcoltest, è stato arrestato

Evelyne Salimusaj, una parrucchiera di 30 anni originaria di Ciserano, in provincia di Bergamo, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente avvenuto a Malaga, in Spagna. La donna è stata travolta da un’auto pirata nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno, mentre si trovava su avenida Manuel Agustín Heredia. Il conducente del veicolo, che si è dato alla fuga senza prestare soccorso, è stato rintracciato e arrestato poco dopo dalla Polizia Locale. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che l’uomo era positivo all’alcoltest.





La vittima si era trasferita da circa un anno a Malaga, dove aveva scelto di vivere e lavorare. Nata a Ciserano, Evelyne Salimusaj aveva deciso di lasciare la sua città natale per iniziare una nuova vita in Spagna. Secondo le prime informazioni disponibili, l’impatto con l’auto sarebbe stato estremamente violento, tanto che la giovane sarebbe deceduta sul colpo. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il comune di Ciserano, attraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale dell’amministrazione comunale, ha espresso il proprio cordoglio per la perdita della giovane concittadina. La sindaca Caterina Vitali ha scritto: “La comunità di Ciserano si unisce nel dolore per la tragica scomparsa di Evelyne Salimusaj, scomparsa all’età di 30 anni in Spagna, a Malaga, città in cui si era trasferita. Ciserano si stringe con affetto e vicinanza ai suoi familiari, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene”.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagini da parte delle autorità locali. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni sembra che Evelyne Salimusaj stesse attraversando la strada quando è stata investita dall’auto. Il conducente del veicolo, dopo averla travolta, si è allontanato senza fermarsi per prestare aiuto. Gli agenti della Polizia Locale sono però riusciti a identificarlo e fermarlo poco dopo l’accaduto. L’uomo è stato sottoposto ai test di routine ed è risultato positivo all’alcol.

La notizia della tragica morte della giovane ha sconvolto non solo la comunità bergamasca ma anche quella di Malaga, dove Evelyne si era integrata e aveva costruito una nuova vita. La donna lascia la madre e due fratelli, che risiedono ancora in provincia di Bergamo.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di prevenire incidenti causati da comportamenti irresponsabili come la guida in stato di ebbrezza. Le autorità spagnole stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le responsabilità del conducente coinvolto.

Questo drammatico episodio rappresenta una perdita dolorosa per la famiglia e gli amici di Evelyne Salimusaj, oltre a essere un monito per tutti sull’importanza del rispetto delle regole stradali.