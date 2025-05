Una leggenda della musica

Phil Collins è diventato una superstar grazie alla sua ascesa come batterista e cantante dei Genesis. Durante gli anni ’80, è cresciuto fino a diventare uno dei musicisti più di successo al mondo, pubblicando brani come “In The Air Tonight” e “You Can’t Hurry Love”.





Ora, a 71 anni, sembra che il tempo abbia avuto il suo peso sul leggendario cantante. In un’intervista alla BBC, Phil Collins ha dato un allarmante aggiornamento sulla sua salute, rivelando che a malapena riesce a tenere in mano una bacchetta da batteria.

Collins ha vissuto una vita piena al servizio della musica. Da bambino, è stato introdotto a diversi strumenti, e una volta diventato adulto, la musica è stato l’unico interesse. Ha goduto di successi con diversi gruppi, inclusi i Genesis, ed è stato altrettanto fortunato come artista solista. Ha pubblicato molti successi e ricevuto numerosi premi per il suo lavoro.

È semplicemente impossibile non essere impressionati dal modo in cui può cantare e suonare la batteria allo stesso tempo. Si può dire che sia un talento naturale!

Detto francamente, Collins ha goduto di un enorme successo durante tutta la sua vita. Purtroppo, però, la sua salute sta iniziando a declinare. Ma come è arrivato a questo punto?

Nato a Londra il 30 gennaio 1951, Collins ha iniziato a interessarsi alla musica e in particolare alla batteria fin da bambino. A 13 anni, gli fu offerta l’opportunità di recitare in una produzione londinese di “Oliver!” e da quel momento la sua vita è cambiata per sempre.

Nel 1970, Collins vide un annuncio che cercava un batterista in grado di fare anche da voce di supporto per una band chiamata Genesis. Ottenne il lavoro e nei cinque anni successivi, il gruppo pubblicò cinque album in studio e fece tournée negli Stati Uniti. Nel 1975, il cantante originale Peter Gabriel decise di lasciare il gruppo e, all’improvviso, avevano bisogno di un nuovo frontman. Dopo aver intervistato oltre 400 cantanti, Collins finì per diventare il nuovo cantante principale, oltre che il batterista.

Anche se Collins aveva sentimenti contrastanti riguardo al suo nuovo ruolo, i Genesis continuarono il loro lavoro. Con lui alla guida, il gruppo proseguì il suo viaggio verso una fama ancora maggiore.

Parallelamente al successo dei Genesis, Collins avviò anche una carriera da solista di grande successo, pubblicando hit come “In The Air Tonight”, “You Can’t Hurry Love” e “Sussudio”. Nel 1996, decise di lasciare i Genesis per concentrarsi su altri progetti.

Nonostante la sua vita personale turbolenta, con tre matrimoni, Collins è stato premiato con sei Grammy Awards ed è uno dei soli tre artisti (insieme a Michael Jackson e Paul McCartney) ad aver venduto oltre 100 milioni di dischi, sia come solista che come membro di una band.

Purtroppo, oggi Collins deve affrontare problemi di salute. Lo scorso anno, i Genesis hanno annunciato un nuovo tour nel Regno Unito, ma a causa della pandemia di Covid-19 è stato rinviato a quest’anno. Collins ha rivelato che sarà suo figlio Nicholas a occuparsi della batteria, poiché lui stesso fatica a tenere in mano le bacchette.

“Vorrei poterlo fare, ma purtroppo con questa mano a malapena riesco a tenere una bacchetta,” ha dichiarato Collins. “Ci sono alcuni problemi fisici che mi impediscono di farlo.”

Phil Collins è una vera leggenda della musica. Speriamo che lui e suo figlio possano avere un’esperienza meravigliosa durante il tour dei Genesis, e gli auguriamo il meglio per il futuro. Nulla è più importante della salute.