Una madre di 41 anni, Loredana Elena Chimu, è scomparsa insieme ai suoi due figli di 9 e 2 anni

La vicenda della scomparsa di Loredana Elena Chimu, madre di 41 anni originaria della Romania, sta tenendo con il fiato sospeso la città di Livorno e le autorità italiane. La donna è sparita il 28 giugno insieme ai suoi due figli, un bambino di 9 anni e uno di 2 anni, lasciando dietro di sé una serie di interrogativi che stanno alimentando le indagini.





Prima di sparire, Chimu aveva venduto i mobili della casa in cui viveva in affitto a Livorno, caricando poi i suoi figli a bordo della sua Citroen nera targata DY973XX. Inizialmente aveva detto di voler portare i bambini al mare e al lunapark, come dimostrano i messaggi inviati dal figlio maggiore al padre. Tuttavia, le tracce del suo cellulare hanno indicato che la donna si era già spostata a Torino, dove avrebbe trascorso la notte prima di spegnere il telefono e far perdere ogni contatto.

Secondo quanto ricostruito, durante la sua permanenza a Torino, Loredana Elena Chimu avrebbe chiesto un prestito ad alcuni amici, i quali avrebbero rifiutato di darle il denaro richiesto. Questo episodio potrebbe aver spinto la donna a prendere una decisione drastica: spegnere il cellulare e proseguire la fuga con i suoi figli. Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi che la donna possa essere diretta verso la Romania, suo Paese d’origine, per evitare che i figli vengano affidati ai loro padri.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini, che coinvolgono anche i due minori. I padri dei bambini, con cui la donna non ha più una relazione, non hanno rilasciato dichiarazioni e attendono aggiornamenti dalle forze dell’ordine. La possibilità che Chimu abbia agito per paura di perdere la custodia dei figli sembra essere una delle motivazioni principali dietro il suo gesto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il percorso seguito dalla donna e hanno chiesto la collaborazione della popolazione: chiunque abbia informazioni utili può contattare il numero 112.

Il profilo fisico della donna e dei suoi figli è stato diffuso per facilitare le ricerche. Loredana Elena Chimu è alta 1,65 metri, ha lunghi capelli castani e occhi marroni. Il figlio maggiore è alto circa 1,30 metri, ha occhi castani e capelli castano chiaro rasati ai lati, spesso raccolti in una coda. Il bambino più piccolo ha capelli mossi e occhi marroni, e potrebbe essere visto su un passeggino grigio scuro marca Lionello con dettagli marroni sul manubrio.

La situazione è delicata e le autorità stanno lavorando intensamente per garantire che madre e figli possano essere ritrovati sani e salvi. La fuga di Loredana Elena Chimu potrebbe rappresentare un tentativo disperato di sottrarsi a una situazione familiare complessa e dolorosa. Tuttavia, ogni dettaglio emerso finora è ancora oggetto di verifica da parte degli investigatori.

La comunità locale e gli amici della donna sono preoccupati per il destino dei tre scomparsi. Mentre le indagini proseguono, cresce l’attenzione mediatica su questa vicenda che coinvolge non solo una madre ma anche due bambini innocenti. Le forze dell’ordine stanno cercando di ottenere nuovi elementi per chiarire le circostanze della scomparsa e individuare il luogo in cui potrebbero trovarsi.

Il caso di Loredana Elena Chimu evidenzia le difficoltà che possono emergere in situazioni familiari complesse e l’importanza del supporto sociale e istituzionale per prevenire gesti estremi. Mentre si attendono sviluppi dalle indagini, resta alta l’attenzione su questa vicenda che ha scosso Livorno e tutto il Paese.