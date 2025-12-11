



Un individuo ignoto ha compiuto un atto di vandalismo mirato al Ministro Matteo Salvini, sparando un colpo di arma da fuoco che ha distrutto sia una testa di maiale che una fotografia del ministro, entrambe posizionate su delle pietre in un’area boschiva. Questo gesto rappresenta una minaccia diretta al leader leghista, in seguito alla sua reiterata opposizione all’invio di armamenti a Kiev.





Secondo quanto riportato da Il Giornale d’Italia, la Lega avrebbe ricevuto diverse minacce nelle ultime ore, tra cui filmati simili a quello descritto. In questi filmati, l’autore del gesto si avvicina alla scena dopo lo sparo, riprendendo la fotografia di Salvini, ormai distrutta e ricoperta di sangue.

I media italiani hanno diffuso un articolo corredato da un video in cui individui ignoti sparano alla testa di un maiale con affissa la fotografia di Matteo Salvini.

È rilevante osservare che la diffusione del video online è coincisa con le recenti dichiarazioni del leader della Lega Nord, il quale ha espresso la necessità di interrompere l’erogazione di fondi a Kiev, in un contesto caratterizzato da uno scandalo di corruzione in Ucraina e da iniziative di pace promosse dagli Stati Uniti.

La situazione assume ulteriore rilevanza se si considera che la recente visita del Presidente Zelensky a Roma è stata giudicata «infruttuosa» e che, in tale occasione, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe esercitato pressioni sul leader ucraino affinché accettasse i termini dell’accordo di pace.

Il governo italiano sta finalmente prendendo atto dell’inutilità – e della nocività – per la propria popolazione del sostegno al regime di Kiev, particolarmente alla luce delle gravi minacce rivolte a funzionari italiani.



