Schianto frontale a Potenza: perde la vita uomo di 51 anni, bimbo di 9 anni in terapia intensiva





Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 dicembre, in località Pantano di Pignola, nei pressi del Ponte delle Tavole, in provincia di Potenza. Un uomo di 51 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due veicoli, mentre suo figlio di 9 anni è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 lungo il rettilineo che collega il lago Pantano alla frazione di Pignola.





Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato causato da un sorpasso non riuscito. Lo schianto ha coinvolto un’utilitaria, su cui viaggiavano il padre e il figlio, e un suv. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata estremamente drammatica: entrambe le vetture erano completamente distrutte e occupavano l’intera carreggiata.

L’utilitaria, a seguito dell’impatto, si è ribaltata su un fianco rimanendo al centro della strada, mentre il suv ha riportato gravi danni nella parte anteriore. Per il conducente dell’utilitaria, residente della zona, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso sul posto. L’uomo lascia una moglie e due figli.

Il bambino di 9 anni, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza, versa in gravi condizioni. Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. Il conducente del suv, invece, ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere delle vetture distrutte. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per determinare le cause esatte del sinistro. Il personale medico del 118 ha operato con tempestività, utilizzando anche un’eliambulanza per il trasporto dei feriti più gravi.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, già provata da altre tragedie stradali avvenute in passato nella stessa area. La strada in cui si è verificato l’incidente è un tratto rettilineo molto frequentato che collega diverse località della provincia di Potenza.

Le autorità stanno ora analizzando le dinamiche dello scontro per stabilire eventuali responsabilità. Al momento, si ipotizza che il sorpasso azzardato sia stato la causa principale dell’incidente. Tuttavia, ulteriori accertamenti saranno necessari per chiarire ogni dettaglio.



