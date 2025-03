Una nuova tenera foto di Lilibet: la piccola di Harry e Meghan ha ereditato i capelli rossi del padre

Da quando hanno lasciato la Royal Family, il principe Harry e Meghan Markle hanno scelto di ricostruire la loro vita negli Stati Uniti, cercando di vivere una quotidianità normale lontano dall’attenzione dei media. I due ex reali sono stati in grado di ritagliarsi uno spazio privato, apparendo in pubblico solo per impegni professionali o eventi di beneficenza. Tuttavia, i loro figli, Archie e Lilibet, nonostante gli sforzi per tenerli lontani dai riflettori, sono spesso al centro dell’attenzione mediatica, alimentando curiosità e speculazioni sulla loro vita.





Negli ultimi giorni, la secondogenita di Harry e Meghan, Lilibet, è stata protagonista di un post sui social media condiviso dalla madre. Meghan ha recentemente riattivato il suo profilo social, utilizzandolo per promuovere i suoi progetti, che spaziano dalla collaborazione con Netflix a iniziative legate al suo brand di lifestyle. In occasione della Festa della Donna, ha deciso di celebrare le donne che la ispirano, pubblicando una serie di immagini, tra cui una dolce foto della piccola Lilibet.

Nell’immagine, Lilibet appare su una barca, avvolta tra le braccia del padre, Harry, in un contesto che trasmette un senso di intimità e connessione familiare. Lo sfondo è caratterizzato da un mare cristallino, che aggiunge un tocco di serenità alla scena. Nella foto, Harry è vestito in modo informale con boxer a righe, una t-shirt bianca e un cappellino in denim indossato all’indietro, mentre Lilibet sfoggia un look vivace e sbarazzino, protetta dal sole.

La piccola indossa una maglietta fucsia acceso e leggings floreali nei toni del rosa e giallo, con i piedi nudi e i capelli lunghi e lisci. È evidente che Lilibet ha ereditato i capelli rossi del padre, un dettaglio che non è passato inosservato ai fan. La scelta di Meghan di condividere questa immagine ha suscitato un’ondata di affetto e ammirazione da parte dei follower, che hanno apprezzato la dolcezza del momento familiare.

La crescita di Lilibet è stata oggetto di attenzione da parte dei media, che hanno commentato il suo adorabile accento britannico, ereditato dal padre. Nonostante i tentativi di Harry e Meghan di garantire ai loro figli un’infanzia il più possibile normale, le curiosità e le indiscrezioni continuano a circolare. I genitori si sono impegnati a proteggere la privacy dei loro bambini, consentendo loro di crescere lontano dalle pressioni e dalle aspettative che derivano dall’essere membri della famiglia reale.

Il desiderio di Harry e Meghan di dare ai loro figli un’infanzia “comune” è evidente nelle loro scelte quotidiane. La coppia ha spesso parlato dell’importanza di mantenere un equilibrio tra la vita pubblica e quella privata, cercando di garantire a Archie e Lilibet esperienze normali, come quelle di qualsiasi bambino. Questo approccio riflette il loro impegno a creare un ambiente familiare sano e positivo, dove i bambini possano esplorare e svilupparsi senza l’influenza opprimente dei media.

In questo contesto, la foto condivisa da Meghan rappresenta non solo un momento di tenerezza familiare, ma anche un messaggio chiaro: la famiglia è al primo posto. La scelta di mostrare Lilibet in un momento così privato sottolinea la volontà di Harry e Meghan di condividere con il pubblico solo ciò che ritengono appropriato, mantenendo al contempo la riservatezza necessaria per la crescita dei loro figli.