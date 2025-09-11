Una scena che lascia senza parole: donna difende il suo cagnolino mordendo un Pitbull, guarda il video





Ah, la vecchia storia del “l’uomo morde il cane” che diventa realtà… ma stavolta è una nonna badass di 70 anni che azzanna un Pitbull per salvare il suo cagnolino. Orlando, Florida, mica Gotham City, eh. Shirley Pasamanick, nome da romanzo giallo, ma energia da supereroe: si è lanciata su un Pitbull che stava sbranando il suo Sparky (14 anni, vecchietto pure lui) e – tenetevi forte – gli ha dato un morso al collo. Sì, avete letto bene. Il tutto immortalato dalle telecamere, perché anche le nonne ormai fanno viral.





Il video? Pazzesco. Shirley cammina tranquilla col suo cagnolino accanto al supermercato Plaza Tropical. Poi, dal nulla, sbuca fuori il Pitbull impazzito che punta dritto su Sparky. Shirley prima tenta la strada classica: urla, calci, cerca di staccare la bestia. Ma niente, il Pitbull sembra un serramanico con le zampe. Disperata, decide che è il momento di passare alle maniere forti: lo morde lei. Roba da film di Tarantino, altro che giornalismo.

La scena fa il giro dei social, e Shirley racconta tutto con una calma che manco nei documentari sugli squali: “Quel cane ci è saltato addosso dal nulla. Ho provato di tutto, ma alla fine ho dovuto morderlo io. Peso 40 chili, che dovevo fare?”. Leggenda vivente, signora Pasamanick.

Ah, e il proprietario del Pitbull? Ripreso mentre si porta via il cane come se nulla fosse, senza nemmeno chiedere se i due stanno bene. Chapeau all’umanità, eh. Intanto le autorità stanno ancora cercando il tipo – magari si nasconde pure lui dai morsi delle nonne di Orlando.

Morale della favola: mai sottovalutare una nonna con le spalle al muro. E occhio ai cani… e pure alle nonne.



