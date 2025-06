Una separazione finita in tragedia: Gentiana Kopili, 45 anni, è stata accoltellata a morte dall’ex marito, che l’aveva già minacciata e denunciata

Gentiana Kopili, 45 anni, badante di origine albanese, è stata uccisa sabato 14 giugno a Tolentino (Macerata) dal suo ex marito, Nikollaq Hudhra, 55 anni, con una lama di 18 cm. L’omicidio, avvenuto in viale Benadduci intorno alle 20 e davanti a testimoni, è stato preceduto da precedenti aggressioni e denunce incrociate. Hudhra ha confessato pienamente davanti al pm Enrico Riccioni, e l’udienza di convalida del fermo è prevista per i prossimi giorni.





La vittima, separata consensualmente dall’ex marito nel gennaio 2022, conviveva con i figli di 21 e 23 anni. Secondo quanto raccontato dalla cugina, l’ex marito l’aveva già minacciata, le aveva cambiato la serratura di casa e i Carabinieri erano intervenuti più volte . Anche l’avvocato Guglielmo De Luca, che aveva assistito Gentiana, ha confermato questi episodi:

“Lui pensava che la moglie lo avvelenasse. Aveva messo una catena al frigo. La faceva dormire in una stanzetta su di un sofà” .

Hudhra ha ammesso che in passato aveva cercato di ucciderla, convinto fosse un pericolo per lui e i figli, e che la vittima lo aveva denunciato per maltrattamenti . Sabato lo ha raggiunto su un monopattino (per evitare di essere riconosciuto) e l’ha colpita di spalle con almeno dieci fendenti, seguito da calci mentre era già a terra .

Al momento dell’arrivo dei Carabinieri, l’assassino era seduto su una panchina vicino al corpo della vittima e ha dichiarato: “Ho fatto quel che dovevo fare, ora chiamate i carabinieri” . L’arma del delitto è stata recuperata e Hudhra si trova ora nel carcere di Montacuto ad Ancona, in isolamento. A suo carico pendono accuse di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà e violazione del vincolo coniugale . I pm stanno valutando anche una consulenza psichiatrica .

Sul luogo dell’omicidio si sono radunate decine di persone e il Comune ha dichiarato lutto cittadino, annullando eventi in programma in onore della vittima . I figli di Gentiana, profondamente segnati dall’evento, ricevono sostegno psicologico dai servizi sociali e dalla Asl. Il medico legale Antonio Tombolini effettuerà l’autopsia nelle prossime ore: un primo esame stima tra 7 e 10 coltellate al collo, schiena e spalle .

La comunità di Tolentino resta sconvolta: un testimone ha raccontato di aver sentito urla mentre filmava con il cellulare e di aver visto l’uomo infierire anche quando la donna era già esanime, camminandole intorno e dando calci al volto . Un’altra testimone ha sentito: “Continuava a camminare intorno a lei e a insultarla dicendole cinque‑sei volte: ‘Muori pu**a’” .