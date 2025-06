Una simulazione rivela l’impatto del digiuno di 36 ore sul corpo

Il digiuno fa parte da sempre della storia umana, per necessità o per scelta. Molte religioni e culture in tutto il mondo lo praticano come rituale meditativo e di purificazione del corpo. Alcuni ricercatori ipotizzano che il digiuno possa essere stato praticato a causa della scarsità di cibo nella storia umana più antica. Oggi, gli effetti del digiuno, da quello intermittente a quello a base di acqua , o persino di digiuni prolungati come quello di 36 ore, sono oggetto di discussione nelle comunità di benessere dei social media.





Poiché sempre più persone esplorano il digiuno intermittente e prolungato per la salute, la perdita di peso o la chiarezza mentale, comprenderne gli effetti sul corpo è fondamentale. Riconoscere se il digiuno fa al caso tuo è fondamentale , poiché può essere pericoloso per alcune popolazioni. Consulta un medico prima di iniziare un digiuno, soprattutto se prolungato come quello di 36 ore. Tuttavia, se eseguito in sicurezza, si ritiene che apporti diversi benefici per la salute. Esploreremo gli effetti del digiuno ora per ora, la scienza alla base di questi cambiamenti, i potenziali benefici e le importanti precauzioni. Continua a leggere e potrai anche guardare un’interessante simulazione che mostra cosa accade nel nostro corpo durante un digiuno di 36 ore.

Gli effetti del digiuno ora per ora

Credito: Pexels

Quando digiuni per 36 ore , il tuo corpo subisce molti cambiamenti importanti. Ogni ora innesca un nuovo processo che aiuta il tuo corpo a utilizzare l’energia in modo diverso e a ripararsi. Conoscere questi cambiamenti può aiutarti a decidere se il digiuno è giusto per te e come praticarlo in sicurezza. Esploriamo cosa succede nel tuo corpo durante questo digiuno prolungato.

0–4 ore: la fase anabolica

Credito: Shutterstock

Durante le prime 4 ore dopo aver mangiato, il corpo digerisce il cibo e utilizza gli zuccheri contenuti nel pasto per produrre energia. I livelli di insulina rimangono elevati per favorire il trasporto degli zuccheri nelle cellule. Questa fase è chiamata ” fase anabolica ” perché il corpo si concentra sulla costruzione e riparazione dei tessuti utilizzando i nutrienti del cibo. In questo periodo, l’energia proviene principalmente dai carboidrati, mantenendoti attivo e vigile.

4–8 ore: utilizzo del glicogeno

Credito: Shuttertsock

Dopo circa quattro ore, i livelli di insulina in genere diminuiscono. Il corpo risponde utilizzando lo zucchero di riserva, il glicogeno, per produrre energia. Il glicogeno è immagazzinato nel fegato e nei muscoli e fornisce energia quando non si mangia. Questa fase è chiamata “fase catabolica” perché il corpo scompone l’energia immagazzinata per alimentare il resto dell’organismo. Questo passaggio aiuta a mantenere stabili i livelli di glicemia e di energia durante il digiuno.

8–12 ore: inizia la combustione dei grassi

Credito: Shutterstock

Quando si raggiungono le otto ore senza cibo, le riserve di glicogeno iniziano a scarseggiare. Il corpo inizia quindi a bruciare i grassi per produrre energia invece degli zuccheri. Questo cambiamento può causare inizialmente fame o stanchezza, mentre il corpo si adatta alla nuova fonte di energia. Bruciare i grassi significa che il corpo li trasforma in energia, il che è importante per chi cerca di digiunare per perdere peso.

12–16 ore: ingresso in chetosi

Fonte: Shutterstock

Dopo circa 12 ore di digiuno, il corpo entra in uno stato chiamato chetosi. In chetosi, il fegato converte i grassi in molecole chiamate chetoni, che il cervello e i muscoli utilizzano per produrre energia. I livelli di insulina diminuiscono ulteriormente, consentendo un aumento della combustione dei grassi. Molte persone si sentono più concentrate e meno affamate durante questa fase, perché i chetoni possono ridurre l’appetito e fornire energia costante.

16–24 ore: autofagia e riparazione

Credito: Shuttertsock

Dopo 16 ore di digiuno , il corpo attiva un processo chiamato autofagia. Si tratta di un processo cellulare in cui le cellule eliminano le proteine ​​danneggiate e le riciclano per mantenere l’energia e la salute cellulare. L’autofagia aiuta a rimuovere tossine e vecchie proteine ​​che potrebbero danneggiare le cellule. L’esercizio fisico durante questo periodo può potenziare ulteriormente l’autofagia. Entro 24 ore, il corpo riduce anche l’infiammazione e migliora la sensibilità all’insulina, contribuendo a controllare la glicemia e a migliorare la salute generale.

24–30 ore: picco dell’ormone della crescita

Credito: Shutterstock

Tra le 24 e le 30 ore di digiuno, i livelli dell’ormone della crescita iniziano a salire. Questo ormone aiuta a proteggere i muscoli dalla degradazione e favorisce la perdita di grasso. L’ormone della crescita supporta anche la riparazione dei tessuti e mantiene il metabolismo efficiente. Molte persone riferiscono di sentirsi più energiche e mentalmente più attive durante questa fase grazie a questi cambiamenti ormonali.

36 ore: massima autofagia e reset

Credito: Shutterstock

Dopo 36 ore, l’autofagia raggiunge il suo livello massimo. Il corpo elimina efficacemente le cellule morte e inizia a costruirne di nuove e sane. Questo processo aiuta a migliorare il metabolismo e può dare al corpo un “reset completo”. Chi digiuna così a lungo si sente spesso rinfrescato e più leggero. Tuttavia, è molto importante digiunare in modo sicuro e bere molta acqua per evitare disidratazione o altri problemi durante questo periodo.

Prove scientifiche degli effetti del digiuno

Credito: Shutterstock

La ricerca dimostra che il digiuno aiuta il corpo a passare dall’utilizzo degli zuccheri per produrre energia all’utilizzo dei grassi. Questa capacità, chiamata “flessibilità metabolica”, può favorire la perdita di peso e migliorare il modo in cui il corpo gestisce gli zuccheri. Gli studi dimostrano anche che l’autofagia contribuisce a proteggere da malattie come le malattie cardiache e il diabete, mantenendo le cellule sane. Ormoni come l’insulina e l’ormone della crescita cambiano durante il digiuno per supportare questi benefici.

Potenziali rischi ed effetti collaterali

Credito: Shutterstock

Il digiuno non è sicuro per tutti . Alcune persone potrebbero sentirsi affamate, stanche o avere mal di testa durante il digiuno. In alcuni casi può anche causare nausea o mal di stomaco. In alcuni casi, il digiuno può causare l’effetto opposto alla perdita di peso, poiché il corpo reagisce immagazzinando aggressivamente il grasso nelle riserve.

Le persone con diabete, le donne in gravidanza o coloro che soffrono di determinati problemi di salute dovrebbero evitare digiuni prolungati. Un digiuno troppo lungo può causare perdita di massa muscolare o rendere meno attivi. Consultare sempre un medico prima di provare un digiuno superiore alle 24 ore.

Pareri di esperti e precauzioni

Credito: Shutterstock

Gli esperti affermano che gli effetti del digiuno sembrano promettenti , ma la maggior parte degli studi è stata condotta su animali o su piccoli gruppi di persone. Sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire se il digiuno sia sicuro e utile per tutti. I medici raccomandano di bere molta acqua durante il digiuno e di non mangiare troppo dopo. Se si desidera provare un digiuno di 36 ore, è consigliabile consultare prima un medico per assicurarsi che sia sicuro per la propria salute.

Il digiuno di 36 ore è adatto a te?

Credito: Shutterstock

Un digiuno di 36 ore può aiutare il corpo a bruciare i grassi, riparare le cellule e migliorare l’utilizzo dell’insulina. Questi effetti possono favorire la perdita di peso e migliorare la salute. Tuttavia, il digiuno può anche causare effetti collaterali e non è sicuro per tutti. Se vuoi provare il digiuno, fallo con attenzione, mantieniti idratato e consulta il tuo medico. In questo modo, potrai godere dei benefici del digiuno mantenendoti in salute.