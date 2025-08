Una tragica collisione tra una bicicletta e un’auto ha causato la morte di una donna di 64 anni, Mariangela Lozio, a Cortenuova in provincia di Bergamo

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 31 luglio 2025 a Cortenuova, piccolo comune in provincia di Bergamo. Una donna di 64 anni, Mariangela Lozio, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile mentre percorreva in bicicletta via Romano, una strada locale che collega diverse aree del paese. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del marito, che si trovava a pochi metri di distanza dalla moglie.





Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto intorno alle 18:00, quando la donna stava rientrando a casa insieme al marito. Mariangela Lozio procedeva in sella alla sua bicicletta lungo via Romano, mentre il marito la seguiva poco più indietro. Giunta quasi all’incrocio con via Galeazzi, la bicicletta della donna si è scontrata violentemente con un’automobile che stava transitando sulla strada provinciale 101. L’urto è stato talmente forte che la donna è stata sbalzata dalla sella e scaraventata a terra. Il marito, testimone diretto dell’accaduto, ha assistito impotente alla scena drammatica.

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori sanitari del 118, per Mariangela Lozio non c’è stato nulla da fare: la donna è deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Treviglio e gli agenti della polizia stradale di Bergamo. Le autorità hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e determinare le responsabilità dell’accaduto. Al momento, le indagini sono ancora in corso e si stanno analizzando tutti gli elementi disponibili per capire se l’incidente sia stato causato da un errore dell’automobilista o della ciclista.

Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente non avrebbe riportato ferite, ma sarà comunque interrogato dagli investigatori per fornire ulteriori dettagli utili alla ricostruzione della vicenda. Non è ancora chiaro se l’automobilista abbia rispettato le norme del codice della strada o se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito al tragico evento.

La comunità di Cortenuova è sotto shock per la perdita di Mariangela Lozio, una figura conosciuta e stimata nella zona. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strade locali e sulla convivenza tra automobilisti e ciclisti, una questione sempre più rilevante nelle aree urbane e rurali.

Nel frattempo, le autorità invitano tutti gli utenti della strada a prestare la massima attenzione durante la guida e a rispettare le regole del traffico per evitare ulteriori tragedie. La polizia stradale di Bergamo continuerà a lavorare per fare luce sull’accaduto e garantire che venga fatta giustizia per la vittima e la sua famiglia.

La perdita di Mariangela Lozio rappresenta una dolorosa testimonianza dei rischi che possono verificarsi sulle strade, anche durante attività quotidiane come una passeggiata in bicicletta. La speranza è che episodi come questo possano sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di investire nella sicurezza stradale, affinché tragedie simili non si ripetano in futuro.