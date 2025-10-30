Una vecchia videocassetta ha aiutato questa mamma a ritrovare la voce dopo 25 anni





Quando Sarah Ezekiel trovò una vecchia videocassetta degli anni ’90, pensò che fosse solo un dolce filmato amatoriale in cui cambiava il pannolino alla figlia.





Ma nascosto in quella clip di otto secondi c’era qualcosa di inestimabile: il suono della sua vera voce.

A Sarah è stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) nel 2000 e poco dopo ha perso la capacità di parlare. Da allora, si è affidata a tecnologie assistive che le hanno dato una voce robotica e computerizzata. I suoi figli, Aviva ed Eric, non avevano mai saputo che voce avesse veramente la loro mamma.

Tutto cambiò quando la famiglia scoprì un breve filmato dal VHS che mostrava Sarah chiacchierare mentre si prendeva cura della piccola Aviva. Durava solo otto secondi, ma era sufficiente.

Trasformare otto secondi in un miracolo

La famiglia di Sarah ha condiviso il filmato con Smartbox, un’azienda di tecnologie assistive con sede a Bristol. Collaborando con gli specialisti di intelligenza artificiale di ElevenLabs, sono riusciti a isolare la sua voce dal rumore di fondo e a ricostruirla in una voce piena e naturale.

Simon Poole di Smartbox ha ammesso di essere stato inizialmente scettico. “Pensavo che non saremmo mai riusciti a creare una voce usando un audio così scadente”, ha detto. Ma dopo aver analizzato il campione tramite strumenti di intelligenza artificiale, hanno riportato in vita la voce di Sarah.

Quando Sarah lo sentì per la prima volta, ne rimase sopraffatta.

“Adoro riavere la mia voce. Ho quasi pianto quando l’ho sentita per la prima volta. È stata un’esperienza molto emozionante”, ha detto.

Un regalo per i suoi figli

Per i suoi figli, l’impatto è stato altrettanto potente. “È incredibile, davvero speciale ed emozionante… poterla sentire come se stessa, non come un robot”, ha detto Aviva.

Suo figlio Eric concorda: “Sembra proprio lei… semplicemente trasmette meglio come si sente.”

Per Sarah, non si tratta solo di parole. “La parte più difficile della convivenza con la SLA è stata perdere la parola. Mi sentivo come se avessi perso la mia identità”, ha spiegato . Ora, la sua voce ritrovata le permette di mostrare meglio chi è, che sia emozionata, infastidita o semplicemente di condividere un pensiero.

Sarah spera che la sua storia possa ispirare altre persone che vivono con la SLA o patologie simili.

“Dico sempre alle persone che hanno una buona tecnologia e un buon supporto che tutto è possibile”, ha affermato.

Guarda il video qui sotto:



