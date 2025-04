Un’australiana spende 120.000 dollari per trasformarsi nella “ragazza drago”

Una donna australiana, profondamente affascinata dall’idea di modificare il proprio aspetto, ha investito la straordinaria cifra di 120.000 dollari in tatuaggi e interventi chirurgici, trasformandosi in ciò che oggi definisce con orgoglio la “ragazza drago”. Nonostante fosse naturalmente bella, il desiderio di cambiare l’ha condotta su un percorso radicale di trasformazione.





Amber Luke, originaria dell’Australia, è cresciuta con un aspetto che molte ragazze sognano: alta, slanciata, con lunghi capelli biondi. Eppure, dietro quell’immagine di perfezione, Amber nascondeva un segreto profondo.

Nel corso della storia, le donne hanno spesso abbracciato tendenze estetiche particolari e talvolta pericolose, nella costante ricerca di giovinezza e attrattiva. Tuttavia, anziché rincorrere standard convenzionali, Amber ha scelto una strada completamente diversa, ispirandosi a un ideale quasi mitologico.

Nel corso della sua vita, ha lottato con la depressione e ha avuto pensieri suicidi, sentendosi estranea nel proprio corpo. Decisa a esprimere il suo vero io, la ragazza di Brisbane ha intrapreso un viaggio di trasformazione personale, attraverso tatuaggi, piercing e interventi estetici, per diventare finalmente la persona che sentiva di essere dentro.

Amber ha speso circa 120.000 dollari per modificare il proprio corpo: 50.000 dollari per circa 600 tatuaggi e 70.000 dollari per vari interventi chirurgici, secondo quanto riportato dal Daily Mail.

La sua trasformazione ha incluso numerosi cambiamenti fisici: filler alle guance e alle labbra, impianti per rendere le orecchie appuntite, mastoplastica additiva, lifting brasiliano ai glutei e la scissione della lingua. Oggi si definisce con fierezza la “ragazza drago dagli occhi azzurri e bianchi”.

Riflettendo sul passato, Amber ha raccontato: “Questa ero io a 18 anni. Ero profondamente depressa, pensavo al suicidio e mi sentivo come un guscio vuoto. Vivevo nell’apatia, con un odio profondo verso me stessa”. Ha aggiunto: “Ora mi sono trasformata in una donna di cui sono fiera. Sono forte, so cosa voglio e chi sono davvero.”

Secondo Amber, questo percorso l’ha salvata dalla depressione e dai pensieri oscuri. Tuttavia, il suo desiderio di assumere un aspetto quasi ultraterreno ha avuto un prezzo elevato: ha rischiato di perdere la vista. L’iniezione di inchiostro blu negli occhi l’ha infatti resa cieca per tre settimane.

“Non riesco nemmeno a descrivere l’esperienza. Quando l’inchiostro ha penetrato il bulbo oculare, è stato come se l’artista avesse inserito dieci frammenti di vetro e li avesse strofinati nell’occhio,” ha raccontato Amber. “Il procedimento è stato ripetuto quattro volte per ciascun occhio, è stato brutale. Purtroppo, l’artista è andato troppo in profondità, cosa che non dovrebbe accadere. Idealmente, una procedura ben eseguita non dovrebbe causare cecità, ma io sono rimasta cieca per tre settimane. È stato davvero difficile.”

Amber afferma di non avere intenzione di apportare ulteriori modifiche al proprio volto, escludendo altri tatuaggi facciali o nuove iniezioni oculari. Nonostante ciò, i critici restano incuriositi da quale potrà essere la sua prossima trasformazione.

Trovando felicità nella sua nuova identità, Amber respinge i timori di un possibile pentimento futuro, sottolineando che è proprio l’insoddisfazione del passato ad averla spinta a cambiare. Oggi difende le sue scelte, concentrandosi su ciò che la rende felice. Il futuro è aperto: non è chiaro se manterrà l’attuale stile oppure continuerà a evolversi.