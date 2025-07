Un’esplosione in un distributore di Gpl a Roma, nel quartiere Villa Gordiani, ha spinto la Protezione Civile a chiedere ai residenti del Municipio V di chiudere le finestre

Un grave incidente si è verificato a Roma, precisamente in via Gordiani, dove un distributore di Gpl è stato coinvolto in un’esplosione. La Protezione Civile ha immediatamente attivato una serie di misure precauzionali per tutelare la salute dei cittadini residenti nel Municipio V, invitandoli a mantenere le finestre chiuse e a evitare l’utilizzo di condizionatori con presa d’aria esterna. L’evento ha generato preoccupazione per la possibile dispersione di sostanze nocive nell’atmosfera, e sul posto sono intervenuti i tecnici di Arpa Lazio per effettuare un monitoraggio ambientale.





Secondo quanto dichiarato dall’assessora regionale all’Ambiente, Elena Palazzo, il personale di Arpa Lazio ha già iniziato l’installazione di strumenti per il campionamento dell’aria. Questo processo è fondamentale per verificare la presenza di agenti inquinanti come PCB, IPA e diossine, spesso associati agli incendi. “Poco fa il personale di Arpa Lazio è entrato nell’area da cui è scoppiato l’incendio, fino a questo momento interdetta per ragioni di sicurezza. Si sta quindi procedendo con l’installazione del campionatore, come si fa sempre in caso di incendio”, ha spiegato Palazzo.

Il Municipio V di Roma, che comprende quartieri come Torpignattara, Centocelle, Gordiani e La Rustica, è stato interessato dall’avviso della Protezione Civile. I residenti sono stati invitati a seguire alcune raccomandazioni fondamentali per minimizzare i rischi: evitare di sostare nei pressi dell’area colpita dall’esplosione, chiudere le finestre in caso di fumi visibili o odori persistenti e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata nella zona prima di consumarla. Inoltre, è stato consigliato l’utilizzo di mascherine FFP2 per coloro che devono uscire nelle vicinanze dell’area interessata.

La Protezione Civile ha anche fornito indicazioni specifiche per gestire eventuali emergenze. In caso di necessità, i cittadini possono contattare il Numero Unico Emergenze 112 oppure la Sala Operativa della Protezione Civile, attiva 24 ore su 24, al numero verde 800.854854.

Gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) hanno sottolineato l’importanza di seguire le direttive delle autorità. Il presidente della Sima, Alessandro Miani, ha dichiarato: “Si raccomanda a chiunque risieda o lavori nell’area interessata di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità sanitarie e di protezione civile, mantenendo chiuse le finestre. Va evitato l’accesso alle aree interdette, usando mascherine FFP2 se si deve uscire; in presenza di sintomi quali irritazione oculare, tosse persistente, cefalea, stanchezza anomala o difficoltà respiratorie, rivolgersi tempestivamente al medico o al centro antiveleni.”

Gli esperti hanno inoltre evidenziato i possibili effetti del Gpl sulla salute umana. L’inalazione del gas in quantità significative può causare sintomi come nausea, vertigini, mal di testa e, nei casi più gravi, perdita di coscienza. Essendo un gas più pesante dell’aria, tende ad accumularsi nelle zone basse come cortili o locali interrati.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla qualità dell’aria nella zona colpita. I risultati delle analisi condotte da Arpa Lazio saranno pubblicati sul sito ufficiale dell’agenzia non appena disponibili. Questo monitoraggio sarà cruciale per determinare l’entità dell’impatto ambientale e adottare eventuali misure correttive.

Un testimone presente al momento dell’esplosione ha descritto l’accaduto con queste parole: “Il boato, il calore, poi la finestra mi è finita in testa.” La scena drammatica ha lasciato il quartiere in stato di shock, mentre le autorità lavorano per garantire la sicurezza e ripristinare la normalità.

L’evento ha messo in evidenza l’importanza della prevenzione e della gestione delle emergenze legate agli incendi in aree urbane densamente popolate. La collaborazione tra Protezione Civile, autorità sanitarie e ambientali sarà determinante per ridurre i rischi e proteggere la popolazione.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, i residenti del Municipio V sono invitati a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità competenti e a mantenere alta l’attenzione sulle condizioni ambientali locali.