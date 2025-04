Uno scatto di Pasquetta: Giorgia Meloni e la figlia insieme

In occasione del Lunedì dell’Angelo, conosciuto anche come Pasquetta, la premier Giorgia Meloni ha condiviso sui suoi profili istituzionali una foto insieme alla figlia Ginevra. La bambina, nata dalla relazione con Andrea Giambruno, appare con il volto pixelato per garantire la sua privacy. Meloni ha accompagnato l’immagine con un semplice augurio: “Felice Pasquetta a tutti”.





Nei prossimi giorni, la premier sarà impegnata in viaggi ufficiali. Palazzo Chigi ha annunciato che dal 25 al 26 aprile Meloni si recherà in visita nella Repubblica dell’Uzbekistan. Successivamente, il 26 e 27 aprile, sarà in Kazakistan su invito del presidente Kassym-Jomart Tokayev. Durante questi incontri, le delegazioni discuteranno delle prospettive di sviluppo del partenariato strategico tra i due paesi. Il 27 aprile è previsto ad Astana il primo vertice Asia Centrale-Italia, con la partecipazione di Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan.

In una recente intervista al settimanale Chi, Meloni ha parlato del suo rapporto con Andrea Giambruno, sottolineando: “Fortunatamente, io e Andrea, che rimane il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia, abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quando possiamo passiamo del tempo insieme con Ginevra”. La premier ha descritto come la separazione non sia stata facile per la figlia, aggiungendo: “Quando con Andrea ci siamo separati non è stato facile neanche per lei, ovviamente. È legatissima a entrambi. Con noi a lungo ha fatto finta di nulla, ma io so che piangeva quando non la vedevamo. Mi ha fatto venire il cuore come una nocciolina”.

La foto condivisa per Pasquetta ha suscitato l’interesse del pubblico, soprattutto per l’attenzione alla privacy della piccola Ginevra, che a settembre compirà otto anni. Meloni e Giambruno continuano a collaborare per il bene della figlia, mantenendo un rapporto amichevole e rispettoso.

Questi viaggi internazionali rappresentano un’importante opportunità per rafforzare le relazioni diplomatiche e commerciali tra l’Italia e i paesi dell’Asia Centrale. La visita al vertice di Astana sottolinea l’impegno dell’Italia nel promuovere il dialogo e la cooperazione in una regione strategicamente rilevante.

Mentre Meloni si prepara per i suoi impegni all’estero, l’attenzione mediatica rimane alta sia sulla sua attività politica sia sulla sua vita privata. La premier continua a bilanciare le sue responsabilità istituzionali con la cura della famiglia, dimostrando determinazione e dedizione in entrambi i ruoli.

La partecipazione al vertice Asia Centrale-Italia segna un passo significativo nella politica estera italiana, evidenziando l’importanza di costruire ponti tra diverse culture e economie. Meloni si appresta a rappresentare l’Italia in questi importanti incontri, portando avanti una visione di collaborazione e sviluppo sostenibile.