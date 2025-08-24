Uomo di circa 60 anni trovato senza vita nel fiume Adige: il corpo era lì da tempo





Tragica scoperta questa mattina nel comune di Zevio, in provincia di Verona, dove il cadavere di un uomo, stimato attorno ai 60 anni, è stato rinvenuto nel fiume Adige. La salma è stata individuata nei pressi del ponte “Perez”, impigliata in un tronco che ne ha trattenuto il corpo in acqua.





L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato la presenza del corpo e hanno immediatamente contattato le autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno proceduto al recupero della salma, mentre i carabinieri della compagnia di San Bonifacio hanno avviato le prime verifiche.

Le operazioni di recupero non sono state semplici a causa della posizione in cui il corpo era rimasto bloccato. Dopo il recupero, la salma è stata affidata all’autorità giudiziaria per le procedure di identificazione e per gli accertamenti medico-legali necessari a chiarire le circostanze della morte.

Secondo quanto emerso dai primi esami esterni sul cadavere, il corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione. Questo elemento lascia ipotizzare che l’uomo fosse in acqua già da diversi giorni, se non addirittura settimane. Gli inquirenti, tuttavia, mantengono la massima cautela e attendono il risultato degli accertamenti per stabilire con maggiore precisione tempi e cause del decesso.

Al momento, infatti, non è stato ancora possibile procedere a una identificazione ufficiale della vittima. Fondamentale, spiegano le autorità, sarà l’autopsia, che potrebbe chiarire non soltanto le cause della morte ma anche fornire elementi utili a stabilire se si sia trattato di un malore, di un gesto volontario o di un incidente.

L’episodio ha destato forte impressione nella comunità di Zevio, che si trova nuovamente a confrontarsi con una vicenda drammatica legata ai corsi d’acqua della zona. Non si tratta infatti di un caso isolato: appena tre giorni fa, un’altra tragedia si era verificata nel Veronese, quando il corpo senza vita di un uomo di 40 anni era stato recuperato nelle acque del Lago di Garda, a Peschiera.



