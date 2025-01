Uomo divorzia dalla moglie dopo la nascita della loro quinta figlia, e la incontra casualmente anni dopo.

Matteo divorziò da Anna perché non riusciva a darle un figlio maschio, ma continuò a vivere nella loro casa. Alla fine, Anna si riavvicinò a Harry, un amico di vecchia data, e si rese conto di quanto fosse più felice senza Matteo. Anni dopo, quando Anna incontrò casualmente il suo ex-marito, non lo riconobbe nemmeno.





“Oh mio Dio! Harry! È così bello vederti!” esclamò Anna quando incrociò il suo vecchio amico per strada. Aveva lasciato le sue cinque figlie dalla madre, un raro momento di pausa per lei, e voleva prendere un caffè nelle strade di Seattle.

“Anna, è un piacere vederti anche per me! Ehi, ti va di prendere un caffè e chiacchierare un po’?” disse Harry.

Anna annuì immediatamente. I due entrarono nel caffè e chiacchierarono fino a quando Harry non le chiese della sua famiglia.

“Ah… in realtà è un argomento difficile,” iniziò lei.

“Beh, crescere cinque figli non è facile per nessuno,” commentò Harry.

“Sì, certo. È difficile. Ma non è solo questo,” continuò Anna. “Matteo è cambiato dopo la nascita delle nostre gemelle. Hanno 9 anni e a malapena parlano con loro padre. Penso che abbiano paura di lui.”

“Non capisco,” disse Harry.

“Matteo voleva un maschio, e speravamo che arrivasse, ma sono nate due bellissime bambine. Ecco perché abbiamo continuato a cercare di avere un figlio, ma arrivavano sempre solo bambine. Dopo la nascita della nostra quinta figlia, Matteo è diventato un altro uomo. Ha chiesto il divorzio, e non so cosa fare,” spiegò Anna riguardo al suo marito.

“Wow. È dura. Ma pensa a questo, starai meglio senza di lui, giusto? Voglio dire, se non parlava nemmeno con le tue figlie più grandi, non può essere stato il miglior padre per le altre. Le hai già cresciute da sola,” la incoraggiò Harry.

“E ora che sono permanentemente a Seattle, potrei aiutarti. Potresti venire a vivere con me.”

Anna rimase scioccata. Non si aspettava una proposta del genere da Harry, soprattutto dopo che si erano incontrati di nuovo dopo tanti anni. Ma sapeva che ai tempi della scuola lui aveva sempre avuto una cotta per lei. Tuttavia, quella proposta era troppo generosa e gentile. Non poteva accettarla. Cambiò argomento e parlarono della sua vita di successo.

Nel frattempo, le cose a casa sua peggiorarono ulteriormente nelle settimane successive. Anche se stavano divorziando, Matteo viveva ancora con lei, comportandosi come se fosse single, andando a feste, facendo rumore a ore strane, svegliando le ragazze, e diventando una minaccia per loro.

Anna parlava sempre con Harry, e la sua offerta restava valida. Ma quando Matteo portò una ragazza a casa, Anna decise che era finita.

Fece le valigie, chiamò Harry e lasciò la casa con tutte le figlie.

Il loro divorzio si complicò ulteriormente quando Anna portò Matteo in tribunale per riavere la loro grande casa. Nonostante vivesse a casa di Harry, suo futuro ex-marito non meritava di tenere la loro grande casa. Il giudice le concesse ogni sua richiesta, basandosi sullo stile di vita terribile di Matteo, e le diede la custodia esclusiva senza esitazioni.

Alla fine, Anna e Harry si innamorarono. Lui comprò una casa ancora più grande per la loro famiglia. Quando Anna e le ragazze si trasferirono con lui, mise la sua casa in affitto e smise di pensare a Matteo per molti anni.

Un anno dopo il matrimonio con Harry, Anna ebbe loro figlio, Alan. Il bambino aveva cinque sorelle maggiori che lo adoravano in ogni momento. Anna non avrebbe potuto essere più felice.

Un giorno, prese Alan all’asilo e si fermò al centro commerciale per comprargli delle scarpe nuove.

Anna non avrebbe mai immaginato che avrebbe incontrato Matteo lì.

Lui lavorava al negozio di pretzel, incaricato di distribuire campioni gratuiti nel centro commerciale, e Alan corse verso di lui chiedendone alcuni.

“Alan, non correre così lontano da me,” gli disse, prima di incrociare gli occhi sorpresi di Matteo.

“Anna?”

“Matteo? Cosa fai qui?” chiese, guardando la sua divisa e il vassoio di pretzel. Non aveva senso. Matteo lavorava in ufficio come dirigente. Era tenuto a pagare un sacco di alimenti per i figli, ma non lo faceva mai, e Anna non se ne preoccupava. Aveva più che abbastanza per le sue ragazze. Ma non sarebbe stato in grado di pagare quanto richiesto con un lavoro a salario minimo al centro commerciale.

“Lavoro qui,” disse. “Questo è tuo figlio?”

“Sì, questo è Alan,” rispose Anna. “È il figlio di Harry.”

“Oh, piacere di conoscerti, Alan,” disse Matteo, guardando in basso e lanciando uno sguardo strano al bambino.

“Ascolta, Anna. Non volevo chiedertelo ora. Volevo portarti a prendere un caffè o qualcosa del genere. Ma sono disperato. Ho perso tutto a causa del mio stile di vita, e mi chiedevo se potessimo vendere la nostra vecchia casa,” chiese Matteo, abbassando la testa, vergognandosi.

“Ah… beh, è attualmente affittata. Ma ci penserò,” rispose Anna. “Dobbiamo andare ora. Ti chiamerò per la casa.”

Si allontanò dall’uomo che non sapeva cosa si fosse perso. Ma avrebbe fatto la persona migliore. Vendette la casa e gli diede metà del suo valore, anche se legalmente avrebbe potuto tenere tutto. Ma qualcosa nel suo cuore le diceva di fare la cosa giusta.

Alla fine, Matteo chiese di vedere le ragazze, ma nessuna di loro lo voleva. Le gemelle erano adolescenti e avevano imparato a odiarlo, e le altre seguirono le orme delle sorelle maggiori. Matteo smise di chiedere di loro e di chiamarle dopo un po’. Non lo videro mai più. Non era più famiglia.