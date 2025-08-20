Uomo incendia la zona check-in a Malpensa: caos e passeggeri in fuga dal terminal





Questa mattina, al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, situato a Milano, si è verificato un grave episodio che ha destato panico tra i viaggiatori. Un uomo, armato di martello, ha colpito ripetutamente i monitor della zona dei check-in, distruggendo le apparecchiature che mostrano le informazioni sui voli. Successivamente, ha dato fuoco alla stessa area, generando un incendio che ha costretto i passeggeri presenti a evacuare rapidamente il terminal.





L’episodio è avvenuto intorno alle 11:00 di mercoledì 30 agosto. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, l’uomo si è diretto verso il punto di imbarco numero 13 e ha iniziato a colpire gli schermi, per poi appiccare le fiamme. La scena ha scatenato il panico tra i viaggiatori, che si sono precipitati fuori dall’edificio per mettersi in salvo. Nel frattempo, il personale della sicurezza dell’aeroporto, insieme ad alcuni presenti, è riuscito a bloccare l’aggressore e a immobilizzarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Le autorità hanno identificato l’uomo come un cittadino originario del Mali, di 28 anni, residente in Italia con un permesso di soggiorno. Secondo le informazioni raccolte, il soggetto ha precedenti per danneggiamento: nei giorni scorsi era stato fermato a Milano dopo essere stato sorpreso a infrangere le vetrine di alcuni negozi utilizzando un martello. Nonostante ciò, non sono ancora chiare le motivazioni che lo hanno spinto a compiere questo gesto all’interno dello scalo aeroportuale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e disperdere il denso fumo che aveva invaso il terminal. Gli operatori del 118 hanno fornito assistenza ai presenti, ma fortunatamente non si registrano né vittime né feriti. L’incendio è stato rapidamente controllato e l’area è stata messa in sicurezza, permettendo la ripresa delle normali attività dello scalo senza che vi siano stati impatti sui voli in transito.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri e il personale dell’aeroporto. Tuttavia, grazie alla prontezza degli addetti alla sicurezza e al tempestivo intervento delle autorità, la situazione è stata gestita senza gravi conseguenze. L’uomo è stato preso in custodia dalla Polizia e verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze e le motivazioni del suo gesto.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’aggressore fosse uno dei viaggiatori presenti nel terminal al momento dell’incidente. Le sue generalità non sono state diffuse dalle autorità, che stanno continuando le indagini per verificare eventuali collegamenti con altri episodi di vandalismo o comportamenti violenti.

L’aeroporto di Malpensa rappresenta uno dei principali hub del traffico aereo italiano e internazionale. Episodi come questo sottolineano l’importanza di garantire elevati standard di sicurezza per prevenire situazioni che possano mettere a rischio l’incolumità dei viaggiatori e del personale.

Non è la prima volta che Milano si trova a fronteggiare episodi di vandalismo e incendi dolosi. Recentemente, un piromane era stato arrestato per aver dato fuoco ad alcune auto della Polizia nei pressi del Duomo e ad alcune boutique nel centro della città. Questi eventi sollevano interrogativi sulle misure preventive adottate per evitare che persone con precedenti simili possano agire indisturbate.



