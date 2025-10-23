Uomo pugnala la vicina di casa, 32 anni: era infastidito dalle gocce mentre lei spazzava il balcone





Un episodio di violenza ha scosso la comunità di Terzigno, in provincia di Napoli, dove un uomo di 40 anni ha accoltellato al petto una donna di 32 anni. L’aggressione è avvenuta a seguito di una lite condominiale, scatenata da fastidi causati da gocce d’acqua che cadevano dal balcone della vittima mentre stava pulendo. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, quando il vicino ha chiuso la manopola del contatore dell’acqua, costringendo la donna a scendere nel tentativo di riaprirla.





Secondo le ricostruzioni, il 40enne, che abitava al piano inferiore rispetto alla vittima, ha reagito in modo violento dopo che le gocce d’acqua lo avevano infastidito. Per indurre la donna a uscire dal suo appartamento, ha chiuso la valvola della fornitura idrica e si è preparato a colpirla. Quando la 32enne è scesa per riaprire il contatore, l’aggressore l’ha assalita con un coltello da cucina. Un colpo l’ha centrata al petto, ma fortunatamente la lama è stata bloccata dallo sterno, evitando così un tragico esito che avrebbe potuto colpirla al cuore.

Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito e si è barricato all’interno della sua abitazione. I carabinieri, allertati dai vicini che hanno assistito alla scena, sono intervenuti rapidamente. Dopo una breve mediazione, sono riusciti ad entrare nell’appartamento del 40enne, trovandolo con il coltello insanguinato ancora in mano. L’uomo è stato arrestato e accusato di tentato omicidio. La vittima, trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita, e i medici hanno descritto la sua sopravvivenza come un vero e proprio miracolo.

Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire le circostanze dell’aggressione. È emerso che il 40enne e la 32enne avevano avuto precedenti conflitti condominiali, che riguardavano questioni di poco conto, come panni stesi, musica ad alto volume e problemi di parcheggio. Tuttavia, mai prima d’ora si era giunti a un livello di violenza così estremo.

Secondo quanto riportato, l’uomo aveva già manifestato comportamenti aggressivi in passato, lanciando insulti e minacce nei confronti della vicina. L’episodio di ieri sembra essere stato l’apice di una serie di tensioni accumulate nel tempo. La donna, mentre cercava di riaprire la manopola dell’acqua, è stata colta di sorpresa dall’aggressione, che è avvenuta in un momento di vulnerabilità.

Dopo l’attacco, la 32enne ha chiesto aiuto, e i vicini, accorsi in suo soccorso, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Quando i carabinieri sono arrivati, la donna era in stato di shock e, con un filo di voce, ha indicato il suo aggressore. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di arrestare il 40enne, evitando che potesse fuggire ulteriormente.

La violenza domestica e le dispute condominiali sono problemi seri che affliggono molte comunità. Questo episodio a Terzigno sottolinea l’importanza di affrontare le tensioni tra vicini in modo pacifico e costruttivo, prima che possano degenerare in atti violenti. Le autorità locali stanno ora lavorando per garantire la sicurezza dei residenti e prevenire future aggressioni.

Il caso ha suscitato una forte reazione tra i residenti di Terzigno, molti dei quali si sono espressi sulla necessità di una maggiore vigilanza nelle relazioni di vicinato. La comunità si trova ora a dover affrontare le conseguenze di un atto di violenza che ha colpito una giovane donna e ha scosso profondamente il quartiere.

Le indagini sono in corso e si prevede che ulteriori dettagli emergano nei prossimi giorni. Nel frattempo, la vittima continua a ricevere cure mediche e supporto psicologico per affrontare le conseguenze dell’aggressione.



