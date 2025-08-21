Vacanze per i leader dell’opposizione: Renzi fa tappa a Capri, Schlein si rifugia in una villa riservata





La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sembra essere scomparsa nel nulla, lasciando molti a chiedersi dove sia finita. Negli anni passati, aveva promesso estati militanti ricche di proposte politiche per affrontare il governo di Giorgia Meloni, ma quest’anno, a pochi mesi dalle importanti elezioni autunnali, non è stata vista né sentita. La sua assenza è diventata un argomento di discussione tra i membri del partito, che evitano di rispondere alle domande riguardanti la sua posizione.





Recentemente, il quotidiano Il Foglio ha sollevato la questione della sua assenza, scoprendo che gli esponenti dem si sono trovati a fronteggiare un imbarazzante silenzio. Alcuni di loro hanno scherzato, suggerendo che Schlein potrebbe essere in vacanza in una villa con piscina insieme alla sua compagna, Paola Belloni. Altri ipotizzano che possa trovarsi in Grecia o in Sardegna. Qualunque sia la verità, il risultato è chiaro: nessuna proposta politica è emersa, e l’attivismo del partito sembra essersi dissolto sotto il sole estivo.

In passato, le estati del Pd erano segnate da eventi e iniziative che cercavano di mantenere viva la presenza politica. Tuttavia, quest’anno, l’assenza di Schlein è palpabile. Nonostante ci siano numerosi appuntamenti elettorali all’orizzonte, il suo silenzio è assordante. Per affrontare questioni interne, ha delegato il suo collaboratore Igor Taruffi, lasciando molti a chiedersi quale sia il futuro della leadership del partito.

La mancanza di una strategia chiara è evidente, soprattutto quando si confronta con le attività degli altri partiti. Mentre il Fratelli d’Italia è attivamente presente sul territorio, con Giovanni Donzelli che visita vari stabilimenti balneari per discutere le politiche del governo, il Pd sembra assente. La Lega organizza incontri in diverse località, e Forza Italia si impegna a coinvolgere i giovani durante l’estate. In contrasto, il Pd e i suoi alleati non sembrano avere una presenza visibile, limitandosi a comunicare tramite social media.

Schlein è stata criticata per il suo approccio all’attività politica, che appare distante dalle esigenze e dalle aspettative dei militanti. La sua assenza è accentuata dal fatto che, mentre lei discute di temi legati alle vacanze estive, i suoi colleghi si dedicano a costruire una narrativa politica attiva. I membri del Pd hanno fornito risposte vaghe sulla sua attività, affermando che si sta muovendo in Italia e che sta lavorando molto, ma senza ulteriori dettagli.

Nel frattempo, Matteo Renzi è stato avvistato a Capri, dove è stato ripreso mentre ballava con l’attore Jerry Calà, divertendosi e pubblicando contenuti sui social mentre critica il governo. La sua apparente leggerezza contrasta con la serietà della situazione politica, evidenziando un divario tra le aspettative dei cittadini e le attività dei leader del centrosinistra.

Anche Carlo Calenda, leader di Azione, è attualmente in Portogallo con la famiglia, utilizzando i social media per condividere aggiornamenti sulle sue vacanze. Mentre si gode il tempo libero, il suo approccio alla politica sembra limitarsi a post su Instagram, lasciando in sospeso domande su quali siano le sue reali intenzioni politiche. Le sue immagini di Coimbra, la più antica università del Portogallo, non forniscono alcuna proposta concreta o strategia per il futuro.

La situazione attuale del centrosinistra è caratterizzata da un vuoto politico che preoccupa molti sostenitori. Le iniziative estive, una volta simbolo di un partito attivo e coinvolto, sembrano ora ridotte a eventi marginali e a una comunicazione superficiale. La storica “pastasciutta antifascista” di Biasola, che ha visto premi inusuali come pappagalli e canarini, è diventata un simbolo del disinteresse e della mancanza di sostanza nella proposta politica del centrosinistra.



