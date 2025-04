Valentina Nappi difende Rocco Siffredi: “Se continui, non è costrizione ma scelta per soldi”

L’industria del porno è scossa da recenti accuse contro Rocco Siffredi, emerse durante un servizio del programma “Le Iene”. La star italiana del cinema per adulti è stata accusata di presunti atti di violenza sia durante che al di fuori delle riprese, un’accusa che potrebbe segnare la fine della sua carriera, che dura da quarant’anni. In questo contesto, l’attrice Valentina Nappi, una figura di spicco nel settore, ha deciso di intervenire in sua difesa, esprimendo le sue opinioni in un’intervista a Mowmag.





La posizione di Valentina Nappi è chiara e diretta: “Queste ragazze, secondo me, semplicemente non dovrebbero fare le attrici porno”. L’attrice ha sottolineato che Siffredi ha mantenuto lo stesso stile di recitazione sin dall’inizio della sua carriera, ponendo la domanda su cosa ci si aspettasse da lui. Ha continuato a spiegare che, sebbene Siffredi possa spingere i suoi collaboratori a superare i propri limiti, nessuno è obbligato a rimanere in una situazione scomoda. “Magari lui è uno che cerca di spingerti a oltrepassare i tuoi limiti – con me lo ha fatto, e lo ringrazio ancora per questo – ma nel momento in cui non ti trovi a tuo agio, nessuno ti vieta di alzarti e andartene. Se continui, lo fai per soldi, e in quel caso il consenso c’è, eccome”.

Uno dei temi centrali della polemica riguarda il consenso, un aspetto che Nappi affronta con franchezza. “Ho sempre potuto dire no, quando non me la sentivo. Nessuno ti costringe a fare nulla che tu non voglia”, ha affermato. Secondo lei, alcune persone dimenticano che il lavoro di attrice porno non è adatto a tutti e che è fondamentale essere consapevoli delle proprie scelte.

Le accuse contro Siffredi sono state amplificate da diverse testimonianze di attrici, tra cui quella di Gloria, che ha dichiarato di aver subito atti di violenza sul set, affermando di essere stata sputata addosso. Nappi ha risposto a questa accusa con una domanda provocatoria: “Ma lei si è fatta pagare? Perché non ha fermato la scena? Non penso che Rocco le abbia puntato una pistola alla testa”. Questa dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando la complessità della questione del consenso nel contesto della pornografia.

La difesa di Nappi nei confronti di Siffredi ha suscitato un acceso dibattito sui social media e tra i professionisti del settore. Molti hanno applaudito la sua franchezza, mentre altri hanno criticato la sua posizione, sostenendo che minimizza le esperienze negative di alcune attrici. La questione del consenso nel porno è un tema delicato, e le opinioni in merito variano ampiamente, riflettendo le diverse esperienze e visioni degli attori coinvolti.

In un settore come quello della pornografia, dove i limiti possono essere sfumati e le pressioni possono essere forti, la questione del consenso diventa cruciale. Valentina Nappi ha cercato di chiarire che ogni attore deve essere consapevole delle proprie scelte e che è fondamentale avere la libertà di dire di no. Tuttavia, le accuse contro Siffredi sollevano interrogativi più ampi sulla cultura del settore e sulle dinamiche di potere che possono influenzare le decisioni degli attori.