Valeria Marini balla “Chiamo io chiami tu”: ecco come ha reagito Gaia vedendo il video

Nell’ultima puntata di Ne vedremo delle belle, andata in onda sabato 12 aprile, un momento che ha catturato l’attenzione del pubblico è stato il balletto improvvisato di Valeria Marini sulle note della canzone di Gaia, “Chiamo io, chiami tu”. Questo momento è diventato virale sui social media, raggiungendo anche l’artista, che ha commentato con entusiasmo la performance.





Durante la trasmissione, Valeria Marini ha partecipato a una sfida che vedeva coinvolte le concorrenti Adriana Volpe e Lorenza Mario. La prima parte della sfida consisteva nel ballare seguendo la coreografia ideata da Carlos Diaz, mentre la seconda parte prevedeva di recitare i versi della canzone di Gaia come se fosse una poesia. Alla fine, Lorenza Mario è risultata vincitrice dell’intera edizione, superando Adriana Volpe in questa competizione.

Dopo la sfida tra le due concorrenti, Valeria Marini ha annunciato di aver appreso la coreografia. La conduttrice Mara Venier le ha chiesto di eseguirla, e Marini non ha esitato a alzarsi in piedi per cantare e ballare, regalando al pubblico un’esibizione coinvolgente e carica di energia.

La performance di Valeria Marini ha attirato l’attenzione di Gaia Gozzi, che ha visto il video della sua danza sul profilo TikTok di Trash Italiano. Colpita dalla performance, Gaia ha commentato: “Quel movimento di bacino… quel dannato movimento di bacino. Grazie Valeria, te se ama! Baci stellari”. Questo scambio di complimenti tra le due donne ha dimostrato l’affetto e la stima reciproca, creando un momento di connessione tra artista e showgirl.

Tuttavia, il contesto di questa apparente leggerezza è contrassegnato da tensioni familiari nella vita di Valeria Marini. Recentemente, durante un episodio di Domenica In, Marini ha tentato di sorprendere sua madre, Gianna Orrù, con la quale non parlava da settembre. Tuttavia, la sorpresa non è andata come previsto, poiché Orrù ha reagito negativamente. La frattura tra madre e figlia sembra derivare dalla decisione di Valeria Marini di condividere pubblicamente dettagli privati della vita della madre, inclusa una truffa da 300mila euro che ha subito. Orrù ha espresso il suo disappunto, affermando: “Le cose private devono rimanere tali e invece lei le ha dette dappertutto”.